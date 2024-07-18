龜記7歲了！豪送Gogoro機車、飲料買1送1券　加碼喝2款新飲品

▲龜記歡慶7歲生日找來Gogoro合作。（圖／龜記茗品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝品牌7周年，手搖飲店「龜記茗品」跨界找來電動機車「Gogoro」推出全新「就是JEGO系列」聯名新飲品，更加碼祭出一系列優惠，只要於門市消費滿額並加入會員登錄發票，就有機會獲得Gogoro最新JEGO機車，還有龜記買1送1券、會員點數等。

▲最新聯名「就是JEGO系列」有2款飲品等喝 。

「龜記xGogoro」聯手推出「就是JEGO系列」，一共有2款新飲品，其中「花沫烏龍」使用高海拔的青心烏龍基底，搭配經小綠葉蟬叮咬和烘焙後的貴妃烏龍，一杯就能喝到2種茶香，而「蜜桃烏龍」則選用貴妃烏龍茶作為茶基底，加入蜜桃果肉增添咀嚼口感，預計8月1日正式上市。

配合周年慶活動，龜記祭出一系列優惠，即日起至8月31只要於門市消費滿177元，並加入會員後登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得Gogoro JEGO車款（共抽出6名）、龜記買1送1電子折價券、龜記會員3700點等獎項；8月1日起至8月31日加碼只要去Gogoro門市試乘全系列車款，再抽30天龜記免費喝。

▲序序茶推出2款水果新品。（圖／序序茶提供）

另外，序序茶近日則以熱賣「啡金紅茶」作為茶底，是台茶18號紅玉紅茶經過精緻重烘培，製成帶有濃郁煙燻風味口感茶，再特調製2款全新水果系列飲品。

首推「橙香西西里」啡金紅茶結合新鮮柳橙、檸檬，打造酸甜清爽滋味，另一杯「酪梨瑪奇朵」則搭配濃郁現打新鮮酪梨奶蓋，一次就能喝到茶香、奶香、果香，2款飲品售價皆為69元，7月19日起正式開賣。

為歡慶新品上市，7月19日起至7月31日限時13天「橙香西西里」、「酪梨瑪奇朵」可享「同品項第2杯半價」優惠，每日、每人限購2組共4杯。