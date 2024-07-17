開箱微軟美國總部！最美辦公室「樹屋」曝　台灣員工：福利很多

▲美國科技巨頭微軟公司，西雅圖總部園區占地200公頃，容納4萬多名員工在此工作。 （圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／西雅圖報導

全球科技巨頭「微軟（Microsoft）」，美國西雅圖總部園區佔地200公頃，園區內打造3座「樹屋」，被稱作世界最美辦公室，來自台灣的微軟資深產品經理何諺錡笑說，不能在「樹屋」餵松鼠，怕牠們會一直來，他也分享微軟超狂員工福利，園區除了無限暢飲咖啡飲料，公司補貼買傢俱或保險等，福利還滿多的。

微軟公司於西雅圖當地時間17日上午同意台灣媒體進園區採訪，園區的遊客中心介紹微軟的發展簡史、展示全球第一台電腦，還看到微軟創辦人比爾蓋茲年輕時的模樣，一旁還開設紀念品店，讓微軟粉絲購買相關商品收藏。

▲微軟西雅圖總部設立遊客中心，展示微軟12名創始團隊成員包括比爾蓋茲。 （圖／記者蔡亞樺攝）

微軟總部園區最大特色就是樹屋，記者觀察屋內配有Wi-Fi、充電插座，還有可以簡單用餐的桌椅，搭配自然採光的天窗，微軟員工可以在這個空間辦公開會，有助於提升創造力與專注力。

何諺錡說，樹屋是一個滿自由的空間，公司想讓員工到不同環境地方工作腦力激盪，工作需要想很多事情例如想出解決方案、程式要怎麼寫，需要靈感，走出原本工作環境，到另一個空間轉換心境，說不定能有更多想法。

▲全球第一台電腦。 （圖／記者蔡亞樺攝）

但何諺錡笑說，樹屋這裡不能餵松鼠，餵了之後牠們就會成為一個聚落，就會一直來，園區大自然環境有很多野生動物，像是也能看到黑熊，但還好黑熊不會主動攻擊人類，除非人類攻擊黑熊的小孩，大多數情況都比較安全的。

何諺錡提到，台灣新創環境與大學合作的影響，他決定到微軟工作，做到現在快9年，微軟是一個向心力很強的公司，大家努力將產品推陳出新，做到更好，往後能服務更多人。

▲▼微軟總部園區設有「樹屋」，讓員工開會或休息，被稱為世界最美辦公室。 （圖／記者蔡亞樺攝）

至於微軟員工福利，何諺錡表示，還滿多不錯的福利，像是添購傢俱，幫自己的家打造成舒適的辦公環境，公司會補貼，無限制在家辦公，還有各式各樣的家庭補貼例如保險或退休金制度。

他說，總部園區裡面也有醫院可以照護健康，甚至在職教育進修，公司也會補貼願意栽培員工，當然還有無限暢飲的咖啡飲品及點心，福利都不錯。

▲來自台灣的微軟資深產品經理何諺錡，鼓勵想到微軟工作的年輕人要大膽嘗試。（圖／記者蔡亞樺攝）

何諺錡鼓勵台灣年輕人，若想到微軟工作就大膽嘗試，「一封信直接找CEO，約個時間玩玩」，這是微軟很特殊的文化，只要願意踏出這一步，大家都會幫你一起實現，不要太內向。