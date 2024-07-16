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2024大稻埕夏日節明登場！交通管制一次看　300秒煙火8點施放

▲▼「2023大稻埕夏日節」8/20壓軸場480秒煙火。（圖／記者周宸亘攝）

▲「2024大稻埕夏日節」即將登場，300秒主題煙火別錯過。圖為2023年煙火畫面。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「2024大稻埕夏日節」將於7月17日連續3周登場，並在每周三晚上8點於大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀。台北市政府觀光傳播局也公布17日當天現場交通管制措施，提醒旅客留意。

周邊交通管制
活動期間（7月17、24及31日）每周三晚間7時至9時30分，針對市區道路實施交通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街(不含)、西寧北路(不含)以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

▲▼「2023大稻埕夏日節」8/20壓軸場480秒煙火。（圖／記者周宸亘攝）

▲大稻埕夏日節每年都會吸引許多旅客，上圖為2023年畫面。（圖／記者周宸亘攝）

水門及自行車管制
1.大稻埕碼頭水門自晚間7點至9點30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出。
2.為圍設緊急應變通道，周三上午10點至晚間12點，淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。
3.活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），自晚間6點起暫停營運至9點30分，不提供借還服務。

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於今（5）日晚間8:30施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大稻埕夏日節」交通管制，旅客要留意 。（圖／記者彭懷玉攝）

行人管制
1.考量觀賞煙火人潮安全，忠孝橋及台北橋的人行道，於周三晚間7時至9時30分管制行人通行 (視狀況提前解除管制)
2.連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施。

北市觀傳局表示，今年大稻埕夏日節有4場主題煙火秀，7月17日、24日及31日為300秒煙火，8月10日則施放480秒煙火，每場皆有音樂展演；另8月3日在大稻埕永樂廣場還有「經典情歌音樂會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。此外，活動也與大稻埕商圈80家以上在地店家合作，於活動期間消費滿500元，可至「大稻埕遊客中心」兌換活動專屬限量的「熊讚手腕袋」。

關鍵字： 台北市旅遊 20224大稻埕夏日節

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