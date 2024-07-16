直擊／多啦A夢巡迴展登陸香港！展區全開箱　無人機匯演7／20登場

▲「100%多啦A夢&FRIENDS」戶外免費展區有34個不同造型的多啦A夢。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

多啦A夢粉絲尖叫！「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴首站即日起至8月11日於香港K11 MUSEA登場，《ETtoday》實際抵達現場開箱6樓收費展區（門票已全數售罄），以及一樓兩大免費展區，光是34個不同造型的多啦A夢、以及10位多啦A夢好友的1：1雕塑，就讓人拍到手機沒電，也能走到鋪上「藍地毯」的星光大道與穿上禮服的多啦A夢好友合影。同時，多啦A夢無人機匯演7月20日在維多利亞港登場，粉絲們準備衝香港。

▲34個不同造型的多啦A夢、以及10位多啦A夢好友的1：1雕塑，全都被一一復刻，此區需預約。（圖／記者彭懷玉攝）

免費「100%多啦A夢戶外展區」

主辦單位AllRightsReserved (ARR)同步推出兩大免費展區，包括「100%多啦A夢戶外展區」有12公尺高的多啦A夢充氣雕塑，不過15日因天氣因素未展出，而34個不同造型的多啦A夢、以及10位多啦A夢好友的1：1雕塑，包含大雄一家人、唱歌的胖虎，多啦A夢眼冒星星、戴著竹蜻蜓等各式表情包，以及吃著銅鑼燒的可愛模樣，全都被一一復刻。不過為維護參觀品質，此區必須先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間，今（16日）起可預約7月20日至7月26日入場。

▲▼若未預約的旅客，也能走到鋪上「藍地毯」的星光大道，與穿上禮服的多啦A夢、大雄、靜香等好友合影，一旁還有古天樂等明星漫畫人形立牌。（圖／記者彭懷玉攝）

免費「藍地毯」的星光大道

若未預約的旅客，也能走到鋪上「藍地毯」的星光大道，與穿上禮服的多啦A夢、大雄、靜香等好友合影，一旁還有古天樂、吳彥祖、鄭伊健、劉俊謙，甚至是周杰倫等明星漫畫人形立牌，走到尾端是粉紅色的任意門，與維多利亞港的天際線互相輝映，讓人心曠神怡。

▲▼收費展區位於K11 Musea 6樓，延長至8月18日，不過門票已全數售罄。（圖／記者彭懷玉攝）

需收費「100%多啦A夢室內展區」

雖然室內收費展區門票售罄，且加開了兩場次也是旋即賣光，《ETtoday》仍為讀者開箱亮點，收費展區延長至8月18日。特展位於K11 Musea 6樓，收費展區佔地超過10,000平方呎（281坪），分為室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及戶外的「100%多啦A夢空中樂園」，總共展出36個多啦A夢立體雕塑，還有沉浸式體驗空間和互動裝置，同時展出多幅原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，以此紀念多啦A夢作者藤子F不二雄誕生90周年。

▲▼高達超過200公分的漫畫放大版及放大版漫畫內容。（圖／記者彭懷玉攝）

首先，迷你影院播放日本動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港量身訂做的原創動畫，以胖虎到香港開演唱會為發想，啟動多啦A夢「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，讓粉絲們不只回味兒時看卡通的記憶，更在笑聲中開啟無限想像空間。

▲藤子F不二雄的書桌，展示大師的畫筆、畫紙。（圖／記者彭懷玉攝）

接著來到藤子F不二雄的書桌，展示大師的畫筆、畫紙，和各式手繪草稿，接著來到上色後的彩繪圖稿區，從多啦A夢背著大雄、兒時到成長一路的點點滴滴。

▲▼藤子F不二雄各式手繪草稿真跡，接著來到上色後的彩繪圖稿區，從多啦A夢背著大雄、兒時到成長一路的點點滴滴。（圖／記者彭懷玉攝）

最好拍的首推「100%多啦A夢空中樂園」，包括13個電影多啦A夢造型及23個特殊造型，包括雪人、蕃薯、野狼、孫悟空、狸貓，還有用法寶變身的不同公仔，像是「說謊鏡」變身身材姣好的多啦A夢。以1：1原大小尺寸打造的雕塑花園，讓人徜徉在多啦A夢童趣的世界。

▲最好拍的首推「100%多啦A夢空中樂園」，包括13個電影多啦A夢造型及23個特殊造型，包括雪人、蕃薯、野狼、孫悟空、狸貓，還有用法寶變身的不同公仔。（圖／記者彭懷玉攝）

多啦A夢無人機匯演7月20日登場

不只如此，5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演因反應熱烈，主辦方AllRightsReserved宣佈，預計於7月20日再度在維港上空舉辦第二場匯演，當中將加入全新內容，1000架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，而位置將移師至星光大道近尖東的海域上空，有來香港玩的粉絲別錯過。

▲即日起至8月8日，港旅局與主辦方在香港藝術館等景點搬進10道粉紅色的多啦Ａ夢「任意門」，只要與粉紅門框合影打卡上傳，就能兌換一份徽章。（圖／記者彭懷玉攝）

與任意門打卡送限量徽章

此外，即日起至8月8日期間，港旅局與主辦方在香港藝術館等景點搬進10道粉紅色的多啦A夢「任意門」，只要與粉紅門框合影打卡上傳，就能兌換一份徽章，數量有限。「任意門」出沒地點包括：中環元創方 (PMQ)、中環碼頭、中環閣麟街（近荷李活道）、中環遮打花園、山頂凌霄閣、灣仔海濱公園「水上運動及康樂主題區」、廟街榕樹頭 (油麻地社區中心休憩花園)、香港藝術館、西九文化區及觀塘海濱公園。