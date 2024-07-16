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連2天買1送1！日出茶太夏季限定「3款葡萄手搖飲」新上市

▲▼日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太夏季最新「真葡萄系列飲品」開喝了。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天來杯水果系手搖杯超滿足！人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」推出全新夏季限定「真葡萄系列」，選用香甜葡萄作為主角打造3款飲品，有吃得到綠茶凍的葡萄果粒冰沙，還有加了紅茶、綠茶的組合，清爽又消暑，即日起於全門市開賣，更祭出限時2天買1送1優惠，趕緊開喝去。

日出茶太 「真葡萄系列飲品」來了，一共有3款限定飲品等喝，首推「真葡萄果粒冰沙」，選用吃得到葡萄果粒的冰沙搭配綠茶凍，酸甜沁涼滋味結合茶香，讓人忍不住一口接一口；「真葡萄果粒紅茶」是以紅茶作為基底，放進葡萄果粒、綠茶凍等料，咀嚼口感十足；最後的「真葡萄果粒綠茶」則是改用綠茶茶底結合葡萄果肉，清爽又好喝。

▲▼日出茶太推出夏季最新「真葡萄系列飲品」。（圖／日出茶太提供）

▲真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套。

真葡萄系列更加碼推出3款「葡萄情話」杯套，可愛吸睛的誇張葡萄杯套配上撩人逗趣情話，療癒到不行，即日起於全門市上市，提醒杯套共3款，凡購買真葡萄系列新品即附贈1款，每店隨機限量送，送完為止。而為歡慶新品上市，今（16）日、明（17）日限時2天LINE會員還可免費領「新品買1送1券」1張，口味任選，並以價低者折抵。

▲▼「茶湯會X與新竹都城隍廟」聯名推出「Black Project玩黑計畫」。（圖／茶湯會提供）

▲「茶湯會X與新竹都城隍廟」跨界推出一系列聯名。（圖／茶湯會提供）

另，茶湯會近日也跨界找來新竹都城隍廟推出「耀黑系列」聯名，特意在飲品、輕食當中加入「竹炭粉」打造吸睛造型。其中，「耀黑芝麻凍豆漿」是以翡翠綠茶混搭香醇濃郁豆漿，再加入Q軟芝麻奶凍，香氣十足，另一杯「耀黑檸檬朵朵」則是養樂多綠茶與新鮮檸檬汁的組合，夏天喝消暑到不行。

輕食部分有「耀黑系列雞蛋糕」，在餅皮中加入竹炭粉製成黑色外衣，除了原味外，更推出花生、芝麻2款新口味，花生口味是嚴選花生醬調製而成，口感絲滑又濃郁，芝麻口味則在芝麻粉中加入香濃卡士達，大口咬下超滿足。

而茶湯會龍富店則限店推出「耀黑系列貝果」，有玫瑰乳酪、雞胸肉蜂蜜芥末、花生乳酪3口味選擇，搭配黑色貝果體，欠吃又欠拍，即日起正式上市。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 茶湯會 買1送1

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