必吃橫隔膜！台中燒肉本氣新店7／19重新開幕　離舊址不到200公尺

▲台中燒肉本氣喬遷7月19日重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

經營台中米其林一星燒肉餐廳「俺達の肉屋」的鍾佳憲，2018年開出系列店「燒肉本氣」，以內臟燒肉為主打。今年夏天搬家到距離舊址不到200公尺的新店面，7月19日正式開幕，即日起開放訂位，而且7月31日前，凡單組預約用餐即贈送招牌內臟一品。

▲由米其林星級「俺達の肉屋」團隊打造的「燒肉本氣」，主打居酒屋的輕鬆用餐氛圍。（圖／記者黃士原攝）

由俺達の肉屋團隊打造的燒肉本氣，主打居酒屋的價位與輕鬆用餐氛圍，內臟、燒肉與居酒屋料理佔比約2：2：1。菜單維持全數單點，降低了套餐定額費用（客單價約在2000元以下），但仍然講求料理出菜順序，先上酒水，接著依序送上開胃的沙拉前菜、風味較纖細的生牛肉料理，之後才是燒肉與主食，風味較重的內臟燒烤類則在後段供應。

▲燒肉本氣「肉刺身盛合(3種)」。（圖／業者提供）

有十足信心才敢端出的生牛肉料理，主廚鍾佳憲說，「我們僅使用當日新鮮開封的牛肉，處理生牛肉的環境必須充分消毒清潔，嚴格規定從專屬砧板、刀具、盤子，以及著有手套的雙手都必須消毒，且處理生牛肉時也不能觸碰其他物品，為的是提供安心美味的生牛肉料理」。

燒肉本氣的生牛肉菜單種類豐富，「肉刺身盛合（3種）」端看每日拆封肉品的差異，包含油脂豐腴的牛小排、鮮甜柔嫩的腰脊芯，以及風靡日本燒肉界的「後臀芯」、「前胸肉」等赤身部位，可搭配特製的日本淡口醬油醬汁、芥末，也可選搭海苔、調味蔥花等，提供多變的吃法。

▲老饕必吃「澳洲極品橫隔膜」，集結風味濃厚、肉汁鮮甜、肉質軟嫩等多重美味。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣嚴選豬肉「鹽烤豬舌」。（圖／記者黃士原攝）

▲日本F1牛小排。（圖／記者黃士原攝）

內臟是燒肉本氣招牌品項，老饕必吃「澳洲極品橫隔膜」，集結風味濃厚、肉汁鮮甜、肉質軟嫩等多重美味；「綜合拼盤五品」是下酒好菜，一次供應牛心、牛肝、牛大腸、極品小牛胸腺、心管等部位，可搭佐山葵漬、橙醋、蒜片等吃法。

▲牛肉內臟燒烤「綜合拼盤五品」。（圖／記者黃士原攝）

▲極品小牛胸腺。（圖／記者黃士原攝）

▲燒肉本氣也端出全新燒烤菜色「香菜雞腿排」。（圖／記者黃士原攝）

▲小牛胸腺炒拉麵。（圖／記者黃士原攝）

除了肉品，燒肉本氣也有前菜、一品料理等菜式，全新登場的「豆豉洋蔥沙拉」以豆豉、豬油碎作為隱味，搭配要冷藏靜置約一星期才夠入味的醬汁；「小牛胸腺炒拉麵」則是結合法式頂級食材與日式炒麵，把肉醬、辣醬與小牛胸腺拌炒出獨特油香，鹹香帶些許辣度。

值得一提的是，燒肉本氣也端出全新燒烤菜色「香菜雞腿排」，滿滿新鮮香菜覆蓋新鮮烤好的雞腿排，是香菜控絕對不能忽視的一道香菜料理。

▲王品「肉次方」高雄店7月13日正式開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團燒肉吃到飽品牌「肉次方」，高雄裕誠店日前正式開幕，7月底成為品牌LINE官方帳號新好友，即送限量黑虎蝦兌換券。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮無限供應，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。