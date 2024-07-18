搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

▲夏天是旅遊旺季，擁有豐富自然環境資源和多元文化融合的馬來西亞深受許多遊客喜愛，其中不少人還會選搭馬來西亞國際航空，只為了讓整趟旅程更加享受美好。圖中城市為馬來西亞古晉。（圖／馬航提供，下同）

消費中心／綜合報導

融合了多元文化、自然美景和美食天堂的馬來西亞，是每一個愛旅行的人絕對不會想錯過的理想旅遊國度，能親眼觀賞壯麗的熱帶雨林生態、浪漫夢幻的海岸景色，穿梭走逛在雄偉的城市建築之間，吃遍多種異國特色料理，無論是想出走冒個險、放鬆身心靈還是探索新文化，馬來西亞通通都能滿足你。如果再搭配上搭乘馬來西亞國際航空（以下簡稱馬航），從一進入機場到上下飛機全過程，都能深刻感受到馬來西亞溫馨的熱情好客之道，那麼這整趟旅程體驗堪稱完美！適逢暑假旅遊旺季，馬航更特別推出商務艙全航線折扣，讓旅客能以更超值、更豪華的方式探索馬來西亞這個迷人的國家，還不快下訂機票玩起來！

出發馬來西亞的必去景點非首都吉隆坡莫屬，在現代與傳統完美融合的都市景觀中，有許多例如政府機關、清真寺等歷史建物值得殺光底片，還有超高地標雙子星大樓，讓人逛街購物欣賞夜景一次滿足。饕客不能錯過的檳城，夜市吃爆炒粿條、沙嗲、叻沙等物美價廉在地小吃，還要到世界遺產保留區喬治城跟壁畫俏皮合影、姓周橋水上房屋感受傳統文化，以及升旗山俯瞰海灣、蘇丹阿布都哈林大橋等檳城美景。馬來西亞砂拉越州首府古晉則有豐富雨林生態，到國家公園來場叢林探險，必搭砂拉越河遊船遊覽水岸都會風光，還能參觀婆羅洲文化博物館、世界上第一間貓博物館增長見聞。

▲馬來西亞首都吉隆坡的夜色迷人。

▲馬來西亞臨海城市檳城擁有悠長的歷史文化，夜幕下點亮燈光的蘇丹阿布都哈林大橋是現代文明的象徵。

想飛往其他國家旅行，馬航也是超級方便的好選擇，像是位於南半球紐西蘭的奧克蘭，海上有著極美的藍光螢火蟲洞，還有雨林、火山等地理景觀，再加上海港城市有著獨特的音樂、時尚潮流和各式佳餚美饌，一直是人氣旅遊勝地。位於印度洋上的斯里蘭卡，其首都可倫坡同樣有山有海，自然景致宜人，還能進行佛寺、印度教寺廟和清真寺等多元宗教巡禮，熱鬧市場、街邊市集以及購物中心應有盡有。讓馬航帶領你前去體驗不同國度特色的文化與歷史，因為搭馬航不僅只是像其他航空轉機只能在機場候機室等待轉機而已，還可以加價在等待下一班飛機期間，進入馬來西亞境內的熱門城市探索遊玩馬航大馬免費境內遊，享受短暫而充實的旅遊體驗，貼心為遊客的旅程再添豐富回憶。

▲▼馬來西亞國際航空現正推出機票優惠，自馬來西亞轉機至紐西蘭奧克蘭（上圖）和斯里蘭卡可倫坡（下圖）十分便捷。



馬航代表馬來西亞的溫馨好客不只如此，近來更推出了最新的商務艙優惠活動，從搭機民眾一進入機場報到的那一刻起，馬航就開始了個人化的迎賓服務，大家都知道旅程中時間最寶貴，搭馬航商務艙不必排隊跟人龍擠在一起，優先登機、優先享受；飛行前則是可以在專屬的全球貴賓休息室好好喝杯茶水愜意放鬆、準備好飛行心情。在空中，乘客能享用馬航提供的精選美食，預訂「Chef-on-Call」服務還能幫味蕾安排品嚐馬來西亞招牌精緻美饌；特定航線更提供來自Aspinal of London的專屬盥洗用品，讓人在旅程中保持容光煥發；整趟飛行過程中不論是想欣賞窗外美景或躺下小憩都隨心所欲，體現何謂極致的自由。

當飛機降落馬來西亞、馬航機上廣播響起「Welcome Home」時，馬航希望所有乘客能在接受賓至如歸的服務後感覺到心變得暖暖的，旅人們就這樣帶著這樣愉快的心情出發玩樂，還在猶豫什麼？專屬於你的美妙旅程就從下訂馬航商務艙機票開始。即日起至7月23日前於馬來西亞國際航空官網預訂經濟艙來回全包票價新台幣6,800元起，商務艙來回全包票價新台幣19,580元起，另外，經濟艙附屬優惠套組（貴賓休息室、額外行李、座位選擇）還可享有9折優惠，折扣倒數中；若想在2024年8月31日之前出發旅遊，趕快透過馬航官網預訂航班並享受95折優惠！



購票官網：https://bit.ly/3W6wIC0

＊以上詳情請上馬來西亞國際航空官網查詢。