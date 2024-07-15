比發票中獎機率還高！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒買了超旺　還送你遊日本

▲不用排9家！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒搶先預購中。

圖、文／ETtoday策展小組

比發票中獎機率還高、比拜財神求發財還有效，最旺最狂最適合拿來送禮的鳳梨酥禮盒來啦！ETtoday 攜手 9 大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的《 ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。此次聯名禮盒匯集法朋、高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果共 9 家品牌的經典鳳梨酥。要讓大家不用再到處排隊搶鳳梨酥，還要讓你一買運氣就旺到嚇嚇叫！(小編實測，一下單後各方急件一直來，真的旺啦！)

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▲▼不用排9家！ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒一口氣就能吃到9款台灣在地不同故事的鳳梨酥。

會員無需苦苦排隊，即可一次品嚐 9 種不同口味的台灣鳳梨酥，感受 9 宮格背後的獨特故事。像是被譽為甜點界「香奈兒」的「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」，今年首度推出「香檸鳳梨酥」，更是將黃檸檬和鳳梨結合，賦予傳統鳳梨酥全新的風味。過去從韓國市場紅回台灣，同時還進軍日本、韓國、香港及歐美地區的鳳梨酥品牌「高女婿」，更是特地重啟生產線，東山再起打造出「抹茶風味鳳梨酥」。

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▲高女婿的抹茶口味鳳梨酥，從國外一路紅回台灣。

▲傳承五代的製餅傳奇，陳允寶泉鳳梨酥打造出光陰的故事。

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另外在2023年曾獲得媒體評比全台土鳳梨酥第一名暨2024年總統就職國宴伴手禮的台南關廟在地「深緣及水」鳳梨酥、媽祖遶境最熱門的結緣品「山腳傳奇蛋塔鳳梨酥」，以及擁有吳寶春與媽媽之間母子感情聯繫的「無嫌鳳梨酥」等，不用到處苦等排隊，在《 ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》一口氣就能品嘗到 9 種代表著不同在地故事的台灣鳳梨酥。

▲吳寶春與媽媽之間母子感情聯繫的「無嫌鳳梨酥」。

預購活動 7 月 15 日正式開始，加入 ETtoday 會員享原價 7 折優惠。活動期間，凡購買「9家聯名鳳梨酥禮盒」或參加「打造你的完美禮盒」線上遊戲，就有機會抽中旅天下、雄獅旅遊、INPARADISE饗饗、旭集和食集錦SUNRISE、泰市場和新馬辣等各大品牌提供的海外旅遊及高級餐券。

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好禮三重送：

▲耗資31億元改裝，並於2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」，是2024年來台最新的郵輪。

第一重：預購抽郵輪之旅

首周 7月15日開始完成預購且未退貨會員享抽，「雄獅旅遊挪威奮進號『9/17中秋節出發｜基隆出發｜那霸‧石垣島 4 日｜雙人海景房』郵輪之旅」（價值兩萬元），每組一人中獎兩人同行，共抽出 3 組。

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▲日本東北是想要避開人潮又想秋季賞楓的最佳地點。

第二重：買禮盒抽機票和高級餐券

凡購買 ETtoday 鳳梨酥 9 宮格禮盒，完成訂購憑發票且未退貨會員，可抽（一）旅天下日本東北花卷單人來回機票（價值兩萬元），共抽出 2 組。 (二)饗賓集團： INPARADISE 饗饗餐券 20名、旭集 和食集錦餐券 20 名。

▲打造自己的鳳梨酥完美禮盒，一秒測出在朋友眼中的自己是什麼樣的人。

第三重：玩遊戲抽高級餐券

會員參與「打造你的完美禮盒」遊戲，將測驗結果分享在 Facebook、Instagram 或 Threads 三個社群平台之一並設定公開， 同時hashtag #ETtoday鳳梨酥禮盒 #旅天下，在旅遊雲IG 該則活動貼文留言並標註兩名好友，即可抽台北晶華酒店泰市場餐券、新馬辣餐券。