走進童話世界！賞完楓紅山林再泡花卷溫泉12湯　豆香味炸豆腐必嚐

▲「銀山溫泉」保留大正時代建築風格的旅館，曾被作為日本電視劇「阿信」和電影「神隱少女」的取景地。（圖／旅天下提供）

大生活中心／綜合報導

還沒想好暑假要去哪玩嗎？推薦來去日本東北Chill一夏！旅天下攜手台灣虎航獨家直飛東北花卷，搭配仙台組合出不同航點進出的產品，推出「東北花卷5日」，帶著旅客一路玩轉花卷、青森、秋田、仙台…等地，穿過清涼舒爽的夏日，漫步青山綠水、遨遊碧海，遠離塵囂，洗滌身心。旅天下整理出東北5處必去景點、5個必吃美食，一同「走靜東北」感受前所未有的「鬆弛感旅遊」。

花卷溫泉鄉

「花卷溫泉鄉」是東北最大溫泉區，遍佈具特色的12種溫泉，還有女性限定、養顏美容必泡的「玫瑰浴」、美白肌膚的「膠原蛋白壺湯」！不只如此，花卷溫泉飯店周邊擁有東北最大的「玫瑰園」種植了450種共6000株以上的玫瑰，到了晚上，還可以欣賞裝扮閃亮燈飾、如夢似幻的夜間玫瑰園。泡完溫泉，到玫瑰園走走，享受濃郁香氛的洗禮，十分療癒身心！

▲花卷溫泉飯店周邊擁有東北最大的「玫瑰園」種植了450種共6000株以上的玫瑰。（圖／花卷溫泉飯店提供）

銀山溫泉、野川豆腐

「銀山溫泉」保留大正時代建築風格的旅館，懷舊街景散發浪漫氣息，曾被作為日本電視劇「阿信」和電影「神隱少女」的取景地。這裡不但可賞楓，冬季更是一大亮點，雪花紛飛之際，坐在街邊溫泉泡腳，令人心馳神往。來到這裡，別錯過「野川豆腐」的炸豆腐、白豆腐，其中炸豆腐口感、味道最驚艷，白豆腐淡淡豆香味，配上醬油清香，吃得到最真摯的手工美味。

▲來這裡別錯過「野川豆腐」的炸豆腐、白豆腐。（圖／旅天下提供）

松島、雪竹屋仙貝

松島由約260餘座矗立著松樹的島嶼交織而成，享有「日本三大景」之一的美譽，是東北十分受歡迎的觀光景點。推薦搭乘遊覽船周遊松島灣內，一面吹拂海風、一面觀賞海鷗徜徉天際，參觀完日本國寶「瑞嚴寺」後，可到街邊逛逛網紅名店，推薦到「雪竹屋」享用和臉一樣大的現烤醬油仙貝，大口咬下、脆度滿分，醬油香於口中散開 ，絕對值得二訪！

▲到雪竹屋記得享用和臉一樣大的現烤醬油仙貝。（圖／旅天下提供）

▲楓紅時節，奧入瀨溪美得像一幅畫。（圖／旅天下提供）

奧入瀨溪

「奧入瀨溪流」全長14公里，有壯麗豪放的瀑布、潺潺清流小溪等令人屏息的美麗景點。日本約1800種苔蘚裡，就有300多種苔蘚生長在奧入瀨溪流，獲得米其林綠色指南2星評價，堪稱東北美景之最。因氣候涼爽怡人，更是夏天避暑聖地，最佳賞景季節為5至8月，與10月初至下旬的賞楓季節。

▲有著日本第一美溪盛名的「嚴美溪」，四季都有不同的美景。（圖／旅天下提供）

嚴美溪、郭公屋飛天糰子

有著日本第一美溪盛名的「嚴美溪」，發源自栗駒山的磐井川，所侵蝕而成的兩公里峽谷，春天櫻花盛開、夏日滿地翠綠、秋天賞紅葉、冬季覆蓋皚皚白雪更顯氣質莊嚴。這裡「郭公屋」的飛天糰子更是聲名遠播，旅客在溪對岸，將錢放入竹簍後敲響木槌，糰子和熱茶便會從對岸的店舖沿著繩索運送至手邊。糰子共有三大串，分別抹上濃厚醬油、芝麻、紅豆醬，糰子Q勁美味。

▲「郭公屋」的飛天糰子更是必吃美食。（圖／旅天下提供）

岩泉優格

「岩泉優格」擁有20年歷史，曾被二刀流大谷翔平譽為「全世界最好吃的優格」，瞬間爆紅暢銷。其最大特色是將優格和菌種放入鋁箔袋中低溫自然發酵20小時，口感香郁濃稠。僅製作無糖、有糖兩種口味，不做其他調味，堅持讓民眾吃到最天然原始的美味。

▲裝入牛奶瓶內的瓶丼，視覺上都美得像藝術品。（圖／岩手縣提供）

瓶丼

炎炎夏日來到東北，不容錯過的視覺系美食「瓶丼」，將當日時令海鮮，如，鮭魚、鮭魚卵、章魚、海膽、扇貝等生魚片，裝入牛奶瓶內，讓顧客自行把海鮮倒在熱飯上，美味又吸睛。要留意，瓶丼僅於限定店家限量販售，建議前往店家前先電話詢問訂購，以免撲空。

▲旅天下聯手台灣虎航獨家直飛日本東北花卷，並搭配串飛仙台，可花卷進、仙台出，或仙台進、花卷出，以減少行程中拉車時間。（圖／旅天下提供）

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