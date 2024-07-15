外帶定食買一送一「連推17天」！台中鰻魚專賣店優惠7／20登場

▲大江戶町鰻屋7月20日起外帶「一本鰻定食」買一送一。（圖／大江戶町鰻屋提供）

記者黃士原／台北報導

夏季土用丑之日即將到來，由於今年有7月24日、8月5日兩日，台中鰻魚飯專門店「大江戶町鰻屋」系列活動也提前開跑，7月20日起至8月5日，外帶「一本鰻定食」即享買一送一。土用丑日當天，內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」也可以買一送一。

日本自江戶時代便流傳在土用丑日這天吃鰻魚飯，可以改善食慾不振、增加元氣的習慣。根據十二地支曆法，每年的土用丑日會略有差異，今年的土用丑日為7月24日與8月5日兩天，大江戶町鰻屋為了嘉惠更多消費者，7月20日起至8月5日推出一系列買一送一活動。

▲大江戶町鰻屋「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」買一送一。（圖／大江戶町鰻屋提供）

擁有高人氣的「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，延伸日本名古屋鰻魚三吃更豐富的吃法，再提供有機土雞溫泉蛋帶來的溫潤滑順口感，而土用丑日（7/24、8/5）當天到店內用點餐「夢幻鰻魚桶飯(3+1)吃」，無論是單人份（488元）、雙人份（888元），均享買一送一。

除了內用點餐，外帶「一本鰻定食」（790元）也有買一送一，每日各店限量30份，售完為止。這款定食先將整尾鰻魚蒸過再串籤，隨著高溫炭火直烤，呈現好鰻魚的鮮度與品質。

▲勝勢日式豬排推出「鰻魚老饕豬排」。（圖／慕里諾餐飲提供）

另外，慕里諾餐飲集團旗下的「鳥丈爐端燒」，即日推出「鰻魚釜飯（420元）」、「炭烤鰻魚佐松露醬（270元）」、「鰻魚玉子燒（290元）」3款鰻魚新菜色。而台灣人氣豬排店「勝勢日式豬排」同樣推出「酥炸鰻魚老饕豬排套餐（580元）」，土用丑日（7/24、8/5）當天，凡點「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」就送鰻魚南蠻漬料理。