晚晚餐買一送一！盤點7家Buffet優惠　提前7天預訂同桌2人享7折

▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理。（圖／台北凱撒提供）

記者黃士原／台北報導

隨著暑假到來，飯店業者為了搶攻聚餐商機，館內Buffet餐廳除了升級菜色，同時推出各種優惠方案，像是用餐日前7天電話預訂台北凱撒Buffet晚餐，同桌兩人皆享7折，台北萬豪Semi-Buffet周一至周三午餐享4人同行1人免費，栢麗廳還有晚晚餐買一送一。以下盤點7家業者的好康活動。

▲台北凱撒Buffet推早鳥優惠，用餐日前7天電話預訂晚餐，同桌兩人皆享7折。（圖／台北凱撒提供）

Checkers

隨著天氣逐漸炎熱，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳餐檯推出開胃的泰式料理，包括國民美食「青木瓜沙拉」、清涼開胃的「泰式皮蛋」、鹹香道地「炒河粉」、香氣濃郁的「綠咖喱魚」，而平日晚餐及假日午晚餐期加碼推「威靈頓牛排」吃到飽。

除了菜色升級，Checkers自助餐也推出早鳥優惠，即日起至8月31日，用餐日前7天電話預訂周一至周四晚餐，可享同桌2人7折（服務費以原價10%計算），每日限量50組（2人1組）。另外，8月31日前的周一至周四，凡年滿65歲並出示身分證件，即享晚餐65折。

▲台北萬豪酒店的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」。（圖／台北萬豪酒店提供）

Garden Kitchen

位於台北萬豪酒店一樓的半自助餐廳（Semi-Buffet）Garden Kitchen，7月13日至9月15日推出「海味狂饗夏日海鮮季」，自助餐檯的冷盤區除了供應「和風鯛魚皮沙拉」、「雞尾酒醬冰小卷」、「泰式小花枝沙拉」之外，極鮮海物Bar區還有螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜和各式生魚片，全都可以吃到飽。活動期間的周一至周三午餐時段，飯店加碼4人同行1人免費，贈送以低價品項為優先，不適用於雙人分享、海陸組合主餐。

▲栢麗廳自助餐檯即日起供應各種美味下酒菜。（圖／晶華提供）

栢麗廳

台北晶華酒店的栢麗廳即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」，餐檯供應豪華海鮮丼、和牛漢堡排、炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒、壽喜燒牛肉炒飯、北海道奶油螃蟹等美味下酒菜。此外，栢麗廳晚晚餐優惠再度回歸，即日起至8月31日，周一至周四晚間8點後進場用餐，可享買一送一優惠。

▲台北六福萬怡酒店敘日餐廳7月推出多個優惠活動。（圖／六福提供）

敘日餐廳

台北六福萬怡酒店的敘日餐廳7月推出多個優惠活動，「尋找干貝小姐、鮪魚先生」活動即日起至7月31日，平假日午晚餐期雙人同行，其中一位民眾姓名含「干貝鮪魚」任一字或同音（例如偉、緯、瑜、妤），即享第2位半價優惠（需酌收原價服務費）。

7月底前還有「小小航海王」，活動期間2位成人與1位孩童至敘日用餐，只要小朋友裝扮含有海洋、沙灘等海洋元素，即可免費用餐；而基隆市與南港區、內湖區、松山區、信義區、汐止區里民除了原有的85折優惠，7月31日前再加送蒜味奶油焗烤龍蝦半尾。

此外，六福萬怡於即日起至7月31日慶祝華麗奶奶日，敘日餐廳推出樂齡優惠加碼，凡滿55歲以上民眾，平假日午晚餐均可享75折優惠，同行者也能享85折，除可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、爐烤牛排外，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔。

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起至7月31日，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

悅．市集

台北新板希爾頓酒店的悅．市集自助餐廳，即日起至8月31日推出「仲夏夜海陸雙拼」主題活動，除了主打的「主廚威靈頓牛排」、「松葉蟹美式海鮮桶」及「義式羅馬披薩」，餐檯上還有「迷迭香蒜烤羊肉」、「拿坡里海鮮鮮魚」、「德國豬腳佐酸菜」、「吻仔魚紅麴蛋炒飯」等超過60道美食，菜色升級不加價。搭上奧運話題熱潮，台北新板希爾頓酒店推出系列餐飲優惠活動，悅．市集自助餐廳即日起至7月31日，2人同行用餐，2張身分證數字集滿4個「7」，可享77折優惠。

▲新竹豐邑喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」2位成人同行，一位13歲以下兒童免費用餐。（圖／新竹喜來登提供）

盛宴自助餐廳

新竹喜來登酒店搶攻暑期親子餐飲商機，8月31日前的平日周一至周四，2位成人於下午茶或晚餐時段，前往「盛宴自助餐廳」用餐，可享1位13歲以下兒童用餐免費。而2位成人及1位兒童至「大廳酒吧」點用半自助午餐，兒童餐免費享用，「迎月庭鐵板與日式料理」日式套餐享買3送1，「采悅軒中餐廳」則是送叉燒酥1份。

▲探索廚房也祭出親子優惠，7月起平日時段，2位成人可攜帶1位半價孩童免費用餐。（圖／業者提供）

探索廚房

台北寒舍艾美酒店的探索廚房也同樣在暑假推出親子優惠，7月1日起平日各時段餐期（周五晚上不適用），2位成人可攜帶1位半價孩童免費用餐，可享用豐富的中西熱菜、現切爐烤牛、鮮美生魚片及主廚手工製作的繽紛甜點。