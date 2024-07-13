全台第3家！漢來美食片皮鴨專賣店開回高雄　夢時代店7／15試營運

▲上菜片皮鴨專賣店夢時代店7/15試營運。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」繼開出桃園店、竹北店之後，終於回到高雄展店，南部第一家進駐夢時代購物中心，官方臉書日前公告，夢時代店7月15日試營運，7月26日正式開幕。試營運期間在社群打卡，餐廳就送南部特色人氣點心「糍粑白糖粿」。

漢來美食旗下的「上菜」主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤，主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時，最後以傳統港式掛爐法烤上1個小時，造就出外皮酥脆、鴨肉多汁的美味烤鴨。

▲椒鹽酥炸鴨架。（圖／漢來美食提供）

除了片皮鴨，上菜也能一鴨多吃，主廚特別推薦「酸白菜豆腐鴨架湯」，將片皮剩餘的櫻桃鴨骨慢火熬煮成高湯後，再加入酸白菜與豆腐；「椒鹽酥炸鴨架」先取用剔除肥油後的櫻桃鴨架，將表皮炸至酥脆，再搭配蓮藕片、筊白筍及爽脆的四季豆，下鍋拌入鹹香的椒鹽。

「上菜片皮鴨專賣店」是漢來美食2020年推出的新品牌，全台首店在桃園台茂購物中心，2021年插旗新竹竹北開出第2家店，而時隔3年後，終於回到高雄展店，南部第一家進駐夢時代購物中心，官方臉書日前公告，夢時代店7月15日試營運，7月26日正式開幕。試營運期間在社群打卡，餐廳就送南部特色人氣點心「糍粑白糖粿」。

▲王品「肉次方」高雄店7/13正式開幕。（圖／王品提供）

另外，王品集團燒肉吃到飽品牌「肉次方」，高雄裕誠店今日正式開幕，7月底成為品牌LINE官方帳號新好友，即送限量黑虎蝦兌換券。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮無限供應，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。