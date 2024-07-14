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都有麋先生！雙北「2大免費音樂祭」時間、地點快收　還有市集可逛

▲▼ 。（圖／新北市觀旅局、東北角暨宜蘭海岸國家風景區提供）

▲除了獨立樂團的精采表演外，現場也設置了市集及打卡夏日裝置 。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

下周雙北有兩場音樂盛事，一是「貢寮國際海洋音樂祭」在7/19至7/21登場，一連三天福隆國際沙雕藝術季開放免費入場。而「2024喔北搖音樂節」也於7/20-21開放，免門票參觀，還能逛美食攤位、二手市集挖寶，想聽音樂、逛市集、拍美照的民眾，快將時間和地點記下。

▲2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭將在719至721登場。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭將在7/19至7/21登場。（圖／新北市觀旅局提供）

貢寮國際海洋音樂祭
新北市貢寮國際海洋音樂祭至今已邁入第21年，今年邀來瑪莉咬凱利 Mary Bites Kerry、Burning Island 火燒島、烏流oo-lâu、P!SCO feat. 林潔心、八十八顆芭樂籽 88balaz、麋先生 MIXER等重磅卡司，於在7/19至7/21輪番上陣，7/20十強樂團將角逐海洋獨立音樂大賞，樂迷可別錯過。

▲福隆海水浴場,2024福隆國際沙雕藝術季,福隆夕陽,福容大飯店福隆。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024福隆國際沙雕藝術季展至10/13，7/19至7/21這三天因應音樂祭參觀免門票。（圖／記者彭懷玉攝）

除了聽音樂搖擺放鬆，沙灘也設置市集及打卡夏日裝置，今年市集攤位設計不僅融合古代斯堪地那維亞的文化元素，也營造了維京時代的情境場景。市集種類齊全，囊括清涼的冰品和飲料、燒烤、炒麵、石花凍以及音樂祭不可或缺的酒類飲品。想來福隆國際沙雕藝術季與LINE FRIENDS熊大、兔兔相見歡，音樂祭活動三日還可以免費入場，滿足五感饗宴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼ 。（圖／新北市觀旅局、東北角暨宜蘭海岸國家風景區提供）

▲音樂祭活動三日節目表 。（圖／翻攝自新北市貢寮國際海洋音樂祭FB ）

因應海洋音樂祭活動人潮，觀旅局將於7/19至7/21的13:30至21:00（回程末班車時間為22:30）提供免費接駁公車，路線為澳底壘球場-福隆海水浴場，另台鐵於活動期間也會在台北及福隆間增設或加開區間快車班次，呼籲民眾多搭火車前往活動現場，免於塞車之苦。

2024新北市貢寮國際海洋音樂祭
日期：7/19-7/21
地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆里福隆街40號）

▲「喔北搖音樂節」將於7/20-21於台北流行音樂中心登場。（圖／主辦方提供）

▲邁入第四年的喔北搖以Chill的隨意精神作號召，融合了樂團、饒舌、日韓、DJ跨界元素，碰撞出多元的音樂體驗。（圖／主辦方提供）

2024喔北搖音樂節
「喔北搖音樂節」將於7/20-21於台北流行音樂中心登場，同樣為免費入場。邁入第四年的喔北搖以Chill的隨意精神作號召，融合了樂團、饒舌、日韓、DJ跨界元素，碰撞出多元的音樂體驗。除了老王樂隊、麋先生領軍，也有新生代饒舌歌手《大嘻哈2》Majin、比杰等，還加碼雙舞台在第二舞台新增808饒舌比賽、DJ與女團輪番演出，此外，更是日本動漫祖師爺BURNOUT SYNDROMES首次來台開唱。

▲「喔北搖音樂節」將於7/20-21於台北流行音樂中心登場。（圖／主辦方提供）

▲▼香蕉煎餅及泰奶專賣店「太泰」；「核桃朵朵」台式口味的韓式雞蛋糕。（圖／主辦方提供）

▲「喔北搖音樂節」將於7/20-21於台北流行音樂中心登場。（圖／主辦方提供）

不只可以聽音樂，現場設有各式吃喝玩買攤位，從古著、二手選物到可愛的串珠及飾品、墨鏡、動漫公仔攤位都有。肚子餓了，Yellow Monday端出可頌鬆餅、哇吉拿棒有數十種沾醬、有情出包所做出「精緻刈包」，還有每日嚴選新鮮水果的「方記糖葫蘆」、香蕉煎餅及泰奶專賣店「太泰」等，想藉此暢飲消暑，包含泰象、青島啤酒進駐，或是也能點杯外帶調酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

2024 喔北搖！音樂節 Oh! Shake It!
活動時間：7/20 13:30-22:00、7/21 12:30-22:00
活動地點：台北流行音樂中心戶外表演空間

關鍵字： 新北市旅遊 貢寮區旅遊 福隆區旅遊 貢寮國際海洋音樂祭 2024喔北搖音樂節

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