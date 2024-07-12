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名勝世界壹號今啟航！海上占星、2全新大秀　夏季航程亮點一次看

▲名勝世界郵輪7／12開始的夏季航程將安排一系列海上藝文活動,佐世保豪斯登堡。（圖／業者提供）

▲名勝世界郵輪今（12日）啟動夏季航程，會一直延續到秋季。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

名勝世界郵輪「名勝世界壹號」今（12日）早8點半抵達基隆港，滿載2472位旅客，航行至宮古島三日遊，同時宣告夏季航程正式啟動。為增添海上娛樂性，郵輪上多了海上占星、藝術家現場作畫、藝術品拍賣等特色活動，並新增《信任》、《動幻》兩場大秀。

▲「名勝世界壹號」今（29日）早10點半首抵基隆港，預計晚間7點離港前往香港、海南島三亞、越南等地,郵輪業務部副總裁徐牧柔,基隆港務分公司副總經理宋益進,名勝世界壹號郵輪船長 Johan Bohman,基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「名勝世界壹號」羅馬泳池畔和凱撒滑水道。（圖／記者彭懷玉攝）

原訂夏季航程至8月27日，以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次前往日本九州和沖繩，由於賣況超出預期，業者日前宣布延長航季至9月22日，加碼3天2晚、4天3晚、5天4晚沖繩11個航次，從7月至9月，在台一共有25航次，最低每人8,950元起就能玩3天沖繩、石垣島、宮古島；時間許可下，6天5晚能一次暢玩九州和沖繩，穿插搭配熊本、鹿兒島、長崎、佐世保、那霸等目的地，5晚可以暢遊2個九州的城市和1個沖繩城市。

▲名勝世界郵輪7／12開始的夏季航程將安排一系列海上藝文活動,佐世保豪斯登堡。（圖／業者提供）

▲九州佐世保豪斯登堡。（圖／業者提供）

名勝世界壹號將於7月14日至8月11日期間化身海上藝術季現場，匯集包括日本的村木紀之、古巴的雷岱爾及台灣的游幸姍等國內外藝術家，展示超過20幅當代藝術品，還能觀賞藝術家現場作畫，以及參加藝術公益拍賣會。特別是8月4日航次，知名藝人包偉銘將擔任拍賣會主持人，帶來免費的拍賣會體驗。此外，還有海上占星、免費的神秘學講座等多樣化活動。

暑假是親子旅遊旺季，船上有各種分齡互動遊戲，包括星空下的睡衣派對、「小小主廚」烹飪體驗等；離船前一晚的「畢業典禮」，會成孩子們難忘的回憶。

▲名勝世界郵輪7／12開始的夏季航程將安排一系列海上藝文活動,佐世保豪斯登堡。（圖／業者提供）

▲7月14日至8月11日郵輪化身海上藝術季現場，匯集包括日本的村木紀之、古巴的雷岱爾及台灣的游幸姍等國內外藝術家，展示超過20幅當代藝術品，還能觀賞藝術家現場作畫。（圖／業者提供）

同時，業者首次將大型演出轉場為派對，結合動畫與幻術推出2部全新表演，「信任（Trust Fall）」是一部以信念和勇氣為靈感而創的新派舞台劇，張力十足，表演者的一舉一動牽動著觀眾一起踏上探尋和自我救贖之旅。「動幻（ANIMĒ-TION）」講述一群擁有超能力的年輕人在未來城市的故事，融合時下科技熱點，首次將動畫與幻術結合，是台灣-日本航線必看之作。

▲名勝世界郵輪7／12開始的夏季航程將安排一系列海上藝文活動,佐世保豪斯登堡。（圖／業者提供）

▲「信任（Trust Fall）」是一部以信念和勇氣為靈感而創的新派舞台劇。（圖／業者提供）

另外，2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」於6月5日首次抵台，一次玩遍日韓雙國、海上欣賞澎湖花火節，共32個精選航程、6間免費餐廳、24小時餐廳，船上甚至還有星巴克咖啡、房間約有6成看得到海景，輕鬆享受與世隔絕的海上時光。

▲「挪威奮進號」亮點開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「挪威奮進號」於6月5日首次抵台，一次玩遍日韓雙國、海上欣賞澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲挪威奮進號7樓的Cagney’s Steakhouse牛排館。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 郵輪旅遊 名勝世界郵輪 遊輪旅遊 名勝世界壹號

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