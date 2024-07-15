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曼谷熱血玩一波　搭夜航省住宿、下班出發免請假

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock、華航

熱血青春無限High，曼谷熱力遊！搭乘華航夜航班，下班後直接出發，免請假，還能省下一晚住宿費！一下飛機就直奔曼谷夜生活，嗨翻全場！接下來的每一天，盡情享受當地美食、購物和娛樂，體驗最精彩的冒險。快來參加這場說走就走的曼谷熱血之旅吧！

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲金碧輝煌的泰式傳統建築。（圖／shutterstock）

被視為「東方威尼斯」的曼谷，兼具傳統與現代風情，近年更因精品飯店及時尚設計聞名。以曼谷為起點，無論想看傳統建築、夜遊湄南河、逛夜市、大啖海鮮美食、體驗泰式SPA、暢玩水上活動及主題樂園，各有不同樂趣。

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲文青必逛曼谷藝術文化中心。（圖／shutterstock）

文青喜愛的曼谷藝術文化中心，建物本身也是一個藝術品，館內經常舉辦各種藝術展覽，並曾舉辦過「無象牙旅遊」展，透過照片、雕塑和繪畫來關心環保與少數民族等議題，是欣賞當代藝術的好地方。

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲札都甲週末市集體驗逛街挖寶樂趣。（圖／shutterstock）

札都甲週末市集位於捷運Mor Chit站，平日也有開放，但以週末上午9:00到下午7:00聚集的攤販商品最多。無論是時尚服飾、手工藝品或是當地美食，都有機會在這裡找到，對於喜歡購物的年輕人來說，絕對可以挖到寶。

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲芭達雅被視為泰國的黃金海岸。（圖／shutterstock）

芭達雅距離曼谷約1.5小時車程，這兒是玩家的戲水天堂，搭船出海去離島，暫時拋開都市喧囂、忘掉煩惱，享受清澈的海域，體驗水上摩托車、托曳傘、香蕉船…各種好玩活動，樂趣無窮。

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲華航X米香雲端台菜星級饗宴。（圖／華航）

華航以優質的飛航服務著稱，機上座椅設計舒適，各艙等均配有先進的娛樂系統和Wi-Fi服務。餐飲方面，現在搭乘曼谷夜航班，更有機會吃到華航與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳攜手推出的「雲端台菜星級饗宴」，還有華航與榮獲世界麵包冠軍陳耀訓師傅聯名推出的機上麵包，在上萬呎高空品嚐台灣在地好滋味。

更多優惠訊息華航官網

▲▼曼谷,華航,夜航,美食,購物,米香,陳耀訓。（圖／業者提供）

▲華航X陳耀訓·麵包埠聯名麵包，曼谷夜航班也吃得到。（圖／華航）

關鍵字： 曼谷 華航 夜航 美食 購物 米香 陳耀訓

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