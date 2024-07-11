紅面鴨FUN暑假！花蓮鯉魚潭7／13登場　首2日精彩節目曝光

▲▼花蓮縣政府舉辦記者會宣布多項活動優惠及首兩天精彩節目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

全台暑假最令人期待的旗艦型親子活動「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」將在7 ／13（周六）登場！花蓮縣政府今(11)日舉辦記者會宣布多項活動優惠及首兩天精彩節目，花蓮觀光大使紅面鴨、縣鳥朱鸝以及廣受小朋友喜愛的魯夫、瘋狂怪博士、宇宙人等真人版動漫人物到場宣傳，縣長徐榛蔚歡迎闔家大小一起來花蓮同樂，共度繽紛有趣的FUN暑假！

徐榛蔚表示，鯉魚潭絕美的山水景色，是上天賜給花蓮的綠寶石，「山水行旅節」致敬花蓮的好山好水，在自然間大處遨遊，在山水裡大美逍遙，結合「花蓮紅面鴨FUN暑假」美好親子的時光與親水的愉悅旅程，活動年年創新，今年將以更精彩豐富的內容與大家見面，縣府因應震後的觀光振興獎勵補助，與中央共同竭力期能有效縮短觀光低谷期，持續推動花蓮永續旅遊及優化觀光活動，今天所有觀光飯店、旅宿、商圈產業業者都來到現場，期望大家攜手同心再現花蓮觀光榮景，徐榛蔚會中也再次籲請中央，重視花東交通安全，給花蓮一條安全回家的路，更是花蓮經濟產業的路、生計的路，我們鄉親生命之路。

▲▼花蓮觀光大使紅面鴨、縣鳥朱鸝以及魯夫、瘋狂怪博士、宇宙人等真人版動漫人物到場宣傳。

花蓮縣政府觀光處表示，7月13日(六)晚間7點將邀請到東森YOYO的香蕉哥哥、葡萄姐姐、羚羊哥哥、番茄姐姐到現場與小朋友們一起唱唱跳跳；而7月14日（日）活動開幕晚間7點半更特別邀請享譽國內外的舞鈴劇場，演出集結經典劇碼大成之作《生命之光》為活動開場，當日晚上更將安排限定星空煙火秀與無人機表演點亮整個鯉魚潭夜晚，歡迎全國鄉親一起來花蓮放暑假！

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，為提振觀光，縣府規劃滿檔精彩活動，也積極推動商圈振興，本次活動結合壽豐鯉魚潭商圈共近40個店家合作，天天發一萬元現金抵用券，民眾只要於活動現場拍下與紅面鴨、朱鸝、貓頭鷹等意象合影之相片，並發佈於個人FB或IG 標註#2024紅面鴨FUN暑假，即可參加抵用券摸彩活動。活動期間至8月20日，於鯉魚潭商圈消費滿200元，即可現場折抵100元，此次現金抵用券可使用於鯉魚潭商圈搭乘遊艇、踩天鵝船、商圈美食以及合法旅宿等標示店家，期許透過這次活動觀光振興，吸引更多遊客到訪花蓮中區觀光，體驗鯉魚潭山水的美好。

為了提供國內外遊客交通方便前往花蓮鯉魚潭參加「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，縣府團隊更貼心為遊客安排接駁車，讓爸爸媽媽可以輕鬆帶著小朋友一起出來走走，活動期間每周日（7 ／14、7 ／21、7 ／28、8 ／4、8 ／11）在花蓮東大門夜市（重慶路上靠近石來運轉）上車，去程從17點開始發車至晚上19時，每15分鐘1班，回程於晚上20點、21點、22點從壽豐鯉魚潭活動會場（潭西水舞台區旁涼亭）發車回到東大門廣場，並且整點多班發車，讓大家出來遊玩還能永續觀光，歡迎大家多加利用喔！

▲縣長徐榛蔚歡迎闔家大小一起來花蓮同樂，共度繽紛有趣的FUN暑假。

活動為增添許多親子互動，更於市區多處地點貼上觀光大使紅面鴨、縣鳥朱鸝、部落守護貓頭鷹等腳印貼紙，歡迎大家一起來尋找牠們的蹤跡！

觀光大使紅面鴨帶著縣鳥朱鸝、部落守護貓頭鷹回到鯉魚潭，從7月13日至8月11日在壽豐鄉鯉魚潭風景區，活動期間每天上午9時30分至晚間9時30分，從早玩到晚都精采！白天有音樂水舞秀、可愛的貓頭鷹藝術裝置，還有大小朋友都可以玩的遊戲積木區及遙控鴨鴨區；晚間則有親子水上劇場演出卡通及童話故事，每周日晚上7時30分更有國際舞鈴劇場帶來挑戰舞台表演藝術極限的「生命之光」劇碼，還有每周六日都將施放的星空煙火秀，以及場次限定的無人機展演，搭配鯉魚潭面上嶄新的超萌巨型紅面鴨與朱鸝，將陪伴著來自全國各地的遊客及花蓮鄉親們，讓正能量撫平震能量。

更多活動詳情請至花蓮紅面鴨FUN暑假（https://happy-duck.hl.gov.tw/ ）官網查詢。

