50嵐「芒果青」北部也買得到　售價50元起「還能免費加珍珠」

▲北部的50嵐也買得到「芒果青」了。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為兒時回憶的50嵐「芒果青」，上個月在台南、高雄等4縣市回歸販售，接著7月起，已經在北部門市低調開賣，中杯50元，大杯60元，還能免費加料。

上個月有網友在Dcard以「芒果青回來了」為標題發文，提到她光顧50嵐時，意外發現「小時候的回憶」芒果青又有販售，口味還是和以前一樣。當時只有台南、高雄、屏東、台東4個縣市的門市有販售，中杯40元、大杯55元。

▲芒果青與荔枝烏龍都是店家推薦名單。（圖／記者黃士原攝）

其實，北部從7月1日就開始販售，像是50嵐雙連店當天就在臉書公告開賣芒果青與荔枝烏龍，而且還是店長推薦前5名的第2名，中杯售價50元，大杯售價60元。據了解，不只北部，中部與離島的50嵐近期也開始販售，不過實際仍以門市為主。

▲芒果青的冰淇淋是結冰在底部，並非飄浮在上面，要攪拌後才能喝到酸甜風味的青茶。（圖／記者黃士原攝）

記者也前往板橋50嵐台北縣總店詢間，店員表示，該店也是7月1日開賣，還可以免費加料波霸、珍珠或椰果。記者買了中杯「芒果青」試喝，發現芒果冰淇淋已結冰在底部，並非漂浮在最上面，建議剛買到時先上下搖晃或用吸管攪拌，讓冰淇淋融化在青茶裡，才能喝酸酸甜甜的果茶風味。

▲萬波推出全新獵奇飲品「芒果河粉」 。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另外，萬波6月初推出芒果系列飲品，不到1個月狂賣近10萬杯， 平均一天就賣出3000杯。看準芒果高人氣，再推出全新限定飲品「芒果河粉」，是以芒果冰沙作為基底，並加入椰漿增添香氣，最後放入以牛奶製成的「牛奶河粉」，口感滑溜順口，搭配清涼冰沙及椰奶香，讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開賣，中杯售價75元、大杯85元，冰涼固定、甜度有正常、 半糖和微糖選擇。