▲大阪The Tower光芒飯店有世界最高設於建築內的無邊際露天風呂。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪又要有新飯店開幕了！最新「大阪The Tower光芒飯店」將於7月17日開幕，最大特色是設有即將獲得金氏世界紀錄認證的「世界最高建築內的無邊際露天風呂」，且距離大阪梅田站僅一站距離，想要轉乘HARUKA前往機場很方便外，想到心齋橋也只要10分鐘車程，絕佳的地理位置，提供旅客新的住宿選擇。

▲大阪The Tower光芒飯店是該飯店集團旗下規模最大飯店。（圖／Klook提供）

「大阪The Tower光芒飯店」隸屬於日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS」，飯店鄰近淀屋橋車站，從大阪梅田站搭地下鐵只要一站就到，距離心齋橋也只要10分鐘車程，不管是到梅田站購物、搭HARUKA前往機場，或想前往心齋橋都很方便。

▲▼館內提供多元房型。（圖／Klook提供）

酒店所在建築1至16樓為辦公大樓與觀光設施，從18樓起至31樓共有548間客房，提供多元房型，最多甚至可住到6人，同時從房內就能俯瞰堂島、梅田地區的都會風光，也是該酒店集團品牌旗下規模最大酒店。

▲▼飯店擁有世界最高建築內的無邊際露天風呂，同時還有桑拿、內湯、水風呂等設施。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

酒店另一大亮點，就是在頂樓設有將於7月11日正式獲得金氏世界紀錄認證的「設於建築內最高的無邊際露天風呂」，不僅是日本最高，更是世界第一高的無邊際露天浴池，旅客可以在135米高空欣賞大阪百萬夜景，並享受桑拿、水風呂等設施，同時還設有奢華Lounge，坐在其中享受飲品與點心，透過落地窗景欣賞大阪日夜景觀。

旅遊電商Klook即日起推出獨家折扣，使用Klook App預訂即享多種房型87折起，「豪華雙床房」及「豪華大床房」折扣後每晚最低約4000元起。

▲捷絲旅大阪心齋橋館有台籍服務人員。（圖／記者蔡玟君攝）

而晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出三天兩夜住房專案，10月15日前入住，三天兩夜2萬6000日圓起，並享每天早餐吃到飽，等於每人每晚最低只要6500日圓起（約新台幣1320元）。

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

提到大阪不可錯過的慶典，就是固定在7月7日登場的七夕慶典，可以欣賞3萬燈飾營造出宛如銀河景象，而在8月也有如淀川花火大會、天神祭奉納花火等代表的花火盛景，可是大阪最代表的夏日風物詩。

為此，捷絲旅大阪心齋橋館此次推出三天兩夜專案，兩人成行，除了贈送早餐外，每天下午1點至晚上11點期間，還能無限享用迎賓點心與各種茶飲，距離心齋橋走路也只要3分鐘即達，逛街購物都很方便。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）