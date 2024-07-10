ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

最新「大阪The Tower光芒飯店」　在世界最高露天風呂看百萬夜景

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

▲大阪The Tower光芒飯店有世界最高設於建築內的無邊際露天風呂。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪又要有新飯店開幕了！最新「大阪The Tower光芒飯店」將於7月17日開幕，最大特色是設有即將獲得金氏世界紀錄認證的「世界最高建築內的無邊際露天風呂」，且距離大阪梅田站僅一站距離，想要轉乘HARUKA前往機場很方便外，想到心齋橋也只要10分鐘車程，絕佳的地理位置，提供旅客新的住宿選擇。

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／Klook提供）

▲大阪The Tower光芒飯店是該飯店集團旗下規模最大飯店。（圖／Klook提供）

「大阪The Tower光芒飯店」隸屬於日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS」，飯店鄰近淀屋橋車站，從大阪梅田站搭地下鐵只要一站就到，距離心齋橋也只要10分鐘車程，不管是到梅田站購物、搭HARUKA前往機場，或想前往心齋橋都很方便。

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／Klook提供）

▲▼館內提供多元房型。（圖／Klook提供）

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／Klook提供）

酒店所在建築1至16樓為辦公大樓與觀光設施，從18樓起至31樓共有548間客房，提供多元房型，最多甚至可住到6人，同時從房內就能俯瞰堂島、梅田地區的都會風光，也是該酒店集團品牌旗下規模最大酒店。

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

▲▼飯店擁有世界最高建築內的無邊際露天風呂，同時還有桑拿、內湯、水風呂等設施。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

▲▼大阪The Tower光芒飯店。（圖／カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント提供）

酒店另一大亮點，就是在頂樓設有將於7月11日正式獲得金氏世界紀錄認證的「設於建築內最高的無邊際露天風呂」，不僅是日本最高，更是世界第一高的無邊際露天浴池，旅客可以在135米高空欣賞大阪百萬夜景，並享受桑拿、水風呂等設施，同時還設有奢華Lounge，坐在其中享受飲品與點心，透過落地窗景欣賞大阪日夜景觀。

旅遊電商Klook即日起推出獨家折扣，使用Klook App預訂即享多種房型87折起，「豪華雙床房」及「豪華大床房」折扣後每晚最低約4000元起。

▲▼捷絲旅大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲捷絲旅大阪心齋橋館有台籍服務人員。（圖／記者蔡玟君攝）

而晶華國際酒店集團旗下的捷絲旅首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」，針對國人推出三天兩夜住房專案，10月15日前入住，三天兩夜2萬6000日圓起，並享每天早餐吃到飽，等於每人每晚最低只要6500日圓起（約新台幣1320元）。

▲▼捷絲旅大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

提到大阪不可錯過的慶典，就是固定在7月7日登場的七夕慶典，可以欣賞3萬燈飾營造出宛如銀河景象，而在8月也有如淀川花火大會、天神祭奉納花火等代表的花火盛景，可是大阪最代表的夏日風物詩。

為此，捷絲旅大阪心齋橋館此次推出三天兩夜專案，兩人成行，除了贈送早餐外，每天下午1點至晚上11點期間，還能無限享用迎賓點心與各種茶飲，距離心齋橋走路也只要3分鐘即達，逛街購物都很方便。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 大阪旅遊 日本旅遊 飯店旅館 商務旅館 國外特色系列 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

腳踝卡進貨梯！甲蟲店員工「頭下腳上」倒掛　離奇意外畫面曝

推薦閱讀

常青餃子館只營業到7／21

常青餃子館只營業到7／21

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

2萬人同時上線搶購！法朋蛋黃酥5分鐘完售

暑假玩台東免費旅宿接駁　9條路線60旅宿業參與

暑假玩台東免費旅宿接駁　9條路線60旅宿業參與

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

每人每晚504元住飯店！暑假也適用

7-11「史努比19款限量福袋」今開賣！

北車五星Buffet推早鳥優惠

老爺酒店線上旅展住宿券2688起

北橫納涼去！「2戲水勝地」加碼旅宿

法朋蛋黃酥禮盒中午12點開賣

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

與爸爸身分證任一數字相同免費吃龍蝦

木須炒麵必點！板橋人激推北方麵食館

雀客飯店買1送1免費享早、晚餐

熱門行程

最新新聞更多

常青餃子館只營業到7／21

台鐵「仲夏寶島號」周六啟程　剝皮辣椒雞便當限量開賣

一沐日開賣鐵盒便當！

大阪最新飯店有世界最高露天風呂

直擊／香港「百年中藥行」咖啡！

汐止「星光橋」換紅藍新鋪面！

昔原為寒冬吃的冷麵今化身為夏天開胃美食

騎「最涼隧道」到海景第一排咖啡廳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366