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貓空纜車7／10回歸！1人120元就能包車　順遊千階竹柏參道

▲貓空「指南宮竹柏參道」,貓空纜車。（圖／觀傳局提供）

▲貓空纜車。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

貓空纜車自6月24日起進行年度大修作業，目前工程進度超前3個工作天，預計明（10日）上午9點恢復營運。同時，即日起至9月底止，貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，水晶車廂為600元，最多可乘坐5人，換算下來一人僅120元。

▲貓空纜車明（10日）起恢復營運。（圖／台北捷運公司提供）

▲工程進度超前3個工作天，貓空纜車明（10日）起恢復營運。（圖／台北捷運公司提供）

北捷表示，由於今年落雷較多，且落雷時大修工作均須暫停，因此工程進行期間，纜車適時調整班表，以避開落雷時段；另聘請2位原廠技師現場指導，使得大修進度順利。

▲貓空纜車明（10日）起恢復營運。（圖／台北捷運公司提供）

▲即日起至9月底止，貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，旅客可於纜車任一車站臨櫃購買一般車廂或水晶車廂車票。（圖／台北捷運公司提供）

今年度重要設備大修工作，包括齒輪箱周轉件及油管更換、液壓控制單元蓄壓器壓力量測、驅動大輪軸承更換、緊急煞車卡鉗更換、場站水平索輪更換、驅動大輪襯墊更換等。年度檢修期間，同步進行設備改善專案，包括場站車廂運行相關軌道除鏽上漆、各場站捲線器除鏽上漆、鋼索上油、電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

▲貓空纜車站,貓空纜車站前花海,貓空旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲貓空纜車站。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，即日起至9月底止，貓空纜車試辦「專屬車廂」包車服務，旅客可於纜車任一車站臨櫃購買一般車廂或水晶車廂車票，一般車廂包車價格為960元，最多可乘坐8人；水晶車廂一台為600元，最多可容納5人；以原價260元購買貓纜一日票的遊客，4人同行不須另外付費即可享受包車服務。

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境，是夏夜散步去處。（圖／北市公園處提供）

來貓空玩，白天可到茶坊泡茶、品茶餐，欣賞窗外綠油油的山景，吃飽喝足，巡遊樟樹步道消化一下，夜幕低垂時，走訪石燈籠林立、充滿日式風格的千階竹柏參道，點燈後成夏夜散步好去處，再到香火鼎盛的指南宮祈福，為行程劃下美好句點。

關鍵字： 台北市旅遊 貓空旅遊 貓空纜車 千階竹柏參道

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