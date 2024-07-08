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旭集、饗饗宣布漲價！8／12起平日下午餐貴100元

▲饗饗，饗賓餐旅。（圖／記者黃士原攝）

▲饗饗8/12起下午餐漲100元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼十二廚之後，饗賓餐旅旗下的旭集、饗饗今日宣布漲價，8月12日起平日下午餐從990元調整到1090元，上漲100元。

饗饗、旭集上次調漲價格是在2022年5月，午晚餐調漲100元，餐價落在1,390元至1,990元，平日下午餐維持原價；而時隔2年後，饗賓集團今日公告，因應各項營運成本提升，旭集、饗饗兩品牌自8月12日起調整平日（周一至周五）下午餐餐價，從990元調漲到1090元，漲幅100元（10%），其他時段則維持不變。

▲旭集8/12之後新餐價，下午餐貴100元。（圖／取自旭集臉書）

▲旭集8/12之後新餐價，下午餐貴100元。（圖／取自旭集臉書）

▲饗饗8/12之後新餐價，下午餐貴100元。（圖／取自饗饗臉書）

▲饗饗8/12之後新餐價，下午餐貴100元。（圖／取自饗饗臉書）

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以1區1名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，則能將食物烹調得更加美味。

▲旭集8/12起下午餐漲100元。（圖／記者黃士原攝）

饗饗是饗食天堂的升級版，除了信義微風的46樓店，2022年還在新北市「宏匯i-Tower」開出新莊店。餐區規劃了8大餐區，包括壽司海鮮區、日式西式開胃菜區、砂鍋湯品區、法式鐵板及現切排餐區、港式餐點區、日式燒烤與蒸炸物區、飲品區與甜點區，提供逾200款美食。

▲台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳自10月1日起，午晚餐及下午茶全部調漲100元。（圖／台北喜來登大飯店提供）

另外，台北喜來登大飯店官網日前公告，十二廚自助餐廳自10月1日起，除了早餐之外，平假日的午餐、下午茶及晚餐時段全部調漲100元，漲幅為7%與11%。平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元、下午茶從1,090元調為1,190元。

關鍵字： 美食雲 buffet 吃到飽 饗饗 旭集

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