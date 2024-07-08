酷聖石「5大超殺優惠」一次收！冰淇淋、咖啡通通買1送1

▲COLD STONE祭出半年限定優惠。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日吃冰最消暑！美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」一口氣祭出半年限定「5大超殺優惠」，不僅有杯裝冰淇淋、桶裝冰淇淋通通買1送1，還有茶飲、咖啡系列也能爽喝買1送1，且通通開放口味、品項任選，只要出示會員即享優惠。

COLD STONE最新優惠一次看，即日起至12月31日整整半年每逢周一、周三可享「中杯以上冰淇淋買1送1」，脆餅及桶裝除外；周五限定「Mine桶裝冰淇淋買1送1」；周六限定「中杯以上冰淇淋第2杯50元」，脆餅及桶裝除外，且通通開放口味任選，並以價低者為贈送品項。

加碼天天爽喝「茶飲／咖啡系列買1送1」，同樣提供品項任選，並以價低者為贈送品項，而冰淇淋蛋糕、冰心捲則可享9折優惠；以上5大優惠限用於直營門市，須出示OPENPOINT會員才可享優惠。

▲CoCo祭出2大飲品限時買1送1優惠 。（圖／CoCo提供）

除了嗑冰之外，再來杯手搖飲肯定也很過癮，CoCo即日起至7月31日祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「奶茶三兄弟」、「檸檬冬瓜露」，只要透過foodpanda即可享「同品項買1送1」，限大杯，各門市數量有限、售完為止。

「奶茶三兄弟」是選用濃郁奶茶搭配布丁、仙草及Q彈珍珠3種料，咀嚼口感十足；「檸檬冬瓜露」則是甘甜冬瓜結合酸甜檸檬，清涼又止渴。