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子女與爸爸身分證相同任一數字　王品牛排請吃法式焗烤龍蝦

▲▼王品。（圖／業者提供）

▲子女與爸爸身分證相同任一數字，王品牛排請吃法式焗烤龍蝦。

記者黃士原／台北報導

迎接即將到來的父親節，王品牛排的「送龍蝦」活動再度回歸，7月13日起至9月1日，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，到店消費2客套餐，餐廳就送1隻「法式焗烤龍蝦」。

王品牛排7月13日起至9月1日祭出父親節限定優惠，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，餐廳就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。由於台灣身分證第1個數字為性別碼，男生為「1」，父子肯定符合上述條件，所以兒子可以馬上訂位來幫爸爸慶祝父親節了。

▲就饗鐵板燒高雄2店試營運期間，姓名中有「高雄」任一字，或身分證字號英文為「E」或「S」，套餐享9折。（圖／王品提供）

此外，王品集團旗下「就饗鐵板燒」7月在高雄連續開出夢時代店、富民店，這是王品集團去年推出的平價鐵板燒品牌，主打牛、豬、雞排搭配時令海鮮盤雙主餐，318元起享用白飯、湯品以及2種青菜吃到飽。不同於一般台式鐵板燒單純以醬油、鹽與胡椒調味，就饗有青花椒、蔥鹽、金沙、塔香與胡麻等10種多元味型。

就饗夢時代店7月11日前為試營運期間，富民店則是7月23日至7月29日，除了推出限定套餐外，還要與港都鄉親同慶，只要姓名中有「高雄」任一字，或身分證字號英文為「E」或「S」，在試營運期間享用套餐打9折。

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

另外，「點8號」擁有多種經典港點，滋味各不相同，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。

點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用用餐，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 父親節優惠

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