ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

挑戰越南亞洲最長過山車！2400米軌道飆速奔馳　近距看達塔拉瀑布

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南大叻「達塔拉瀑布過山車」是亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

你喜歡追求刺激嗎？位於越南知名度假山城「大叻」內，就有一座亞洲最長過山車「達塔拉瀑布過山車（Datanla Water Falls）」，旅客可以上下穿梭在樹林間、近距離看瀑布景觀，旅客可以隨時掌控過山車快慢，或是放手讓車子沿著軌道快速奔馳，享受飆速快感。

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼達塔拉瀑布過山車每輛可以乘坐1至2人。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

達塔拉瀑布過山車位於海拔1500公尺處的山中，軌道全長約2400公尺，分兩段式搭乘。每輛過山車可坐1至2人、並有安全帶，車子左右握把則能控制速度，往前加速、往後拉即煞車，讓旅客自由控制速度。

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼過山車軌道沿著山林地勢而建。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

過山車的軌道沿著山林蜿蜒，有時是連續螺旋彎一路往下衝刺，有時是左右過彎，如果大膽一點、放手任車子自由奔馳，還能感覺得到離心力，不時可聽到林間傳來陣陣尖叫聲，刺激度破表。

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲達塔拉瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

車子奔馳約15分鐘（依個人速度而異），經過自動牽引軌道上升後，就能來到隱藏在山中的達塔拉瀑布。達塔拉瀑布平易近人，雖然不建議實際下水玩，但廣闊的平台讓旅客能以最近距離和瀑布合照，再繼續搭上第二段過山車開啟下一段旅程。第二段車程也約15分鐘，在一小段貼著山壁奔馳後，最後透過軌道牽引上山返回上車處。

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想要體驗在山林中飆速奔馳，一定要來體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻達塔拉瀑布過山車，亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

達塔拉瀑布景點區除了有過山車體驗，還有叢林滑索、高空繩索課程以及健行步道等多個親近山林的有趣體驗，若時間夠的話，建議至少可以排上2至3小時時間，在這裡慢慢體會。

從台灣想要前往大叻，可以透過經胡志明機場轉機直飛大叻，或安排「芽莊+大叻」雙城體驗，搭機經胡志明轉機至芽莊，再轉乘約4小時巴士前往大叻，並可透過報名一日遊行程安排前往，回程再從大叻飛經胡志明轉機回台灣。

關鍵字： 越南旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 大叻 大叻旅遊 達塔拉瀑布過山車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

推薦閱讀

挑戰越南「亞洲最長過山車」

挑戰越南「亞洲最長過山車」

到清境農場當一日牧羊人超好玩

到清境農場當一日牧羊人超好玩

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

開箱／曼谷在地30多年老麵館！

開箱／曼谷在地30多年老麵館！

苗栗700坪豪華美人湯溫泉酒店！

苗栗700坪豪華美人湯溫泉酒店！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

暑假爽玩水陸雙樂園「只要299元」

出發桃園！3.8公頃綠意野溪踏青玩水

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

「雙北2遛兒專案」水樂園免費玩！

盤點5家飯Buffet優惠

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

生日有「生食摩天輪shots」免費吃！

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

台中隱藏版「自強號運轉所」新景點！

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

熱門行程

最新新聞更多

挑戰越南「亞洲最長過山車」

到清境農場當一日牧羊人超好玩

開箱華航「豪華商務艙」體驗！

搭飛機總是「冷爆」！一堆人要毛毯　空姐曝原因：不可能調高

夜遊桃園約會！漫遊大古山欣賞限時燈海

撐不住！這2家餐廳只營業到9月

縱谷專案遊程最高折600元　2大電子支付加碼回饋

一〇八抹茶茶廊插旗台中了！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366