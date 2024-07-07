挑戰越南亞洲最長過山車！2400米軌道飆速奔馳　近距看達塔拉瀑布

▲越南大叻「達塔拉瀑布過山車」是亞洲最長過山車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

你喜歡追求刺激嗎？位於越南知名度假山城「大叻」內，就有一座亞洲最長過山車「達塔拉瀑布過山車（Datanla Water Falls）」，旅客可以上下穿梭在樹林間、近距離看瀑布景觀，旅客可以隨時掌控過山車快慢，或是放手讓車子沿著軌道快速奔馳，享受飆速快感。

▲▼達塔拉瀑布過山車每輛可以乘坐1至2人。（圖／記者蔡玟君攝）

達塔拉瀑布過山車位於海拔1500公尺處的山中，軌道全長約2400公尺，分兩段式搭乘。每輛過山車可坐1至2人、並有安全帶，車子左右握把則能控制速度，往前加速、往後拉即煞車，讓旅客自由控制速度。

▲▼過山車軌道沿著山林地勢而建。（圖／記者蔡玟君攝）

過山車的軌道沿著山林蜿蜒，有時是連續螺旋彎一路往下衝刺，有時是左右過彎，如果大膽一點、放手任車子自由奔馳，還能感覺得到離心力，不時可聽到林間傳來陣陣尖叫聲，刺激度破表。

▲達塔拉瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

車子奔馳約15分鐘（依個人速度而異），經過自動牽引軌道上升後，就能來到隱藏在山中的達塔拉瀑布。達塔拉瀑布平易近人，雖然不建議實際下水玩，但廣闊的平台讓旅客能以最近距離和瀑布合照，再繼續搭上第二段過山車開啟下一段旅程。第二段車程也約15分鐘，在一小段貼著山壁奔馳後，最後透過軌道牽引上山返回上車處。

▲▼想要體驗在山林中飆速奔馳，一定要來體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

達塔拉瀑布景點區除了有過山車體驗，還有叢林滑索、高空繩索課程以及健行步道等多個親近山林的有趣體驗，若時間夠的話，建議至少可以排上2至3小時時間，在這裡慢慢體會。

從台灣想要前往大叻，可以透過經胡志明機場轉機直飛大叻，或安排「芽莊+大叻」雙城體驗，搭機經胡志明轉機至芽莊，再轉乘約4小時巴士前往大叻，並可透過報名一日遊行程安排前往，回程再從大叻飛經胡志明轉機回台灣。