ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

熱氣球嘉年華要來了！台東5個施放地點加碼玩法　看絕美海景、步道

▲▼2021台東熱氣球。（圖／翻攝饒慶鈴臉書專頁）

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華即將登場，上圖為過去活動畫面。（圖／翻攝饒慶鈴臉書專頁）

綜合

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將從7月6日正式登場，除了熱氣球繫留與自由飛體驗外，還有熱氣球光雕秀也不能錯過。Booking.com特別推薦5個熱氣球施放地必備行程，將台東藍盡收眼底，還能走進林蔭密佈的自然步道，感受山林之美。

▲太麻里熱氣球光雕音樂會，湧入3千6百餘名遊客共迎曙光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲太麻里擁有絕美海景，今年在太麻里也有熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

太麻里三和海濱公園
太麻里是今年熱氣球光雕音樂會舉辦地點之一，欣賞完清晨的熱氣球嘉年華活動後，想要一覽海上風光的旅人一定不能錯過位於太麻里的三和海濱公園。前身為漁村的三和海濱公園緊鄰太平洋海岸，旅人不僅可以欣賞獨特「藍色畫布」太平洋的遼闊美景，還可以在岸邊踏浪，是想要開啟夏日玩水之旅的理想去處。

▲▼鹿野玉龍泉生態步道。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）

▲鹿野玉龍泉生態步道。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）

鹿野玉龍泉生態步道
除了鹿野高台體驗搭熱氣球外，位於鹿野的「玉龍泉生態步道」，步道林蔭密布，生態系豐富，還有清澈的溪水供旅人們消暑降溫，每位旅人都能在蟲鳴鳥叫中，享受沐浴於大自然的美妙時光。

▲▼台東池上大坡池。（圖／慢慢與Byron的旅行泡泡授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

▲池上大坡池。（圖／慢慢與Byron的旅行泡泡授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

池上稻田
池上今年同樣能看得到熱氣球光雕！這裡擁有絕美縱谷景觀，沿著大坡池的環圳自行車道遊覽邊沿路的湖畔景色，感受山水倒映在湖面的美麗景緻，此外，無垠的農田景觀也是不能錯過的一大亮點。

三仙台海底世界巡禮
三仙台是看日出最推薦景點之一，今年也規劃有日出場次熱氣球光雕音樂會。除了看日出與海景，三仙台周邊的珊瑚礁海岸是浮潛愛好者的天堂，清澈的海水和多樣化的海洋生物讓人流連忘返，體驗完陸地上繽紛的日出盛會後，旅人不妨下水近距離欣賞同樣充滿色彩的海底世界。

▲▼台東山海美景繞人流連往返–海濱公園國際地標。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東海濱公園國際地標。（圖／台東縣政府提供）

台東市海濱公園國際地標
到台東市玩，許多一定會到海濱公園走一趟，欣賞國際地標景觀。獨特的藤編屋頂融合台東的自然地景與公共藝術，讓旅人可以欣賞到不一樣的台東風景，園區內也設有多條人文主題步道，旅人可以在此漫步並遠眺太平洋海景。

關鍵字： 台東旅遊 台東色氣球嘉年華 台灣國際熱氣球嘉年華 Booking.com

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

北市宅度假！住凱撒送寶可夢按摩槍

北市宅度假！住凱撒送寶可夢按摩槍

台東5個熱氣球施放地點加碼玩法

台東5個熱氣球施放地點加碼玩法

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

九族清涼大樂冰！清涼Fun暑假

九族清涼大樂冰！清涼Fun暑假

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

快訂！5間飯店「住1晚送1晚」送早餐

花蓮人氣冰店浪花丸9／1熄燈

限時3天！台中熱氣球嘉年華夢幻升空

盤點桃園「40＋」室內景點吹冷氣攻略

饗賓集團「隱藏版Buffet」8／31熄燈

桃園台茂「300秒生日煙火」明施放！

2人同行身分證集滿4個7「77折」

台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶

號稱「台中最好吃」義大利麵！

一定要先上網預約！宜蘭巷弄咖哩老宅

熱門行程

最新新聞更多

北市宅度假！住凱撒送寶可夢按摩槍

台東5個熱氣球施放地點加碼玩法

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

台灣人赴日喜好調查名古屋成長116％

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

「福森號」玩法開箱！下一波8月開賣

休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366