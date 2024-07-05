熱氣球嘉年華要來了！台東5個施放地點加碼玩法　看絕美海景、步道

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華即將登場，上圖為過去活動畫面。（圖／翻攝饒慶鈴臉書專頁）

綜合

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將從7月6日正式登場，除了熱氣球繫留與自由飛體驗外，還有熱氣球光雕秀也不能錯過。Booking.com特別推薦5個熱氣球施放地必備行程，將台東藍盡收眼底，還能走進林蔭密佈的自然步道，感受山林之美。

▲太麻里擁有絕美海景，今年在太麻里也有熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

太麻里三和海濱公園

太麻里是今年熱氣球光雕音樂會舉辦地點之一，欣賞完清晨的熱氣球嘉年華活動後，想要一覽海上風光的旅人一定不能錯過位於太麻里的三和海濱公園。前身為漁村的三和海濱公園緊鄰太平洋海岸，旅人不僅可以欣賞獨特「藍色畫布」太平洋的遼闊美景，還可以在岸邊踏浪，是想要開啟夏日玩水之旅的理想去處。

▲鹿野玉龍泉生態步道。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網）



鹿野玉龍泉生態步道

除了鹿野高台體驗搭熱氣球外，位於鹿野的「玉龍泉生態步道」，步道林蔭密布，生態系豐富，還有清澈的溪水供旅人們消暑降溫，每位旅人都能在蟲鳴鳥叫中，享受沐浴於大自然的美妙時光。

▲池上大坡池。（圖／慢慢與Byron的旅行泡泡授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）



池上稻田

池上今年同樣能看得到熱氣球光雕！這裡擁有絕美縱谷景觀，沿著大坡池的環圳自行車道遊覽邊沿路的湖畔景色，感受山水倒映在湖面的美麗景緻，此外，無垠的農田景觀也是不能錯過的一大亮點。

三仙台海底世界巡禮

三仙台是看日出最推薦景點之一，今年也規劃有日出場次熱氣球光雕音樂會。除了看日出與海景，三仙台周邊的珊瑚礁海岸是浮潛愛好者的天堂，清澈的海水和多樣化的海洋生物讓人流連忘返，體驗完陸地上繽紛的日出盛會後，旅人不妨下水近距離欣賞同樣充滿色彩的海底世界。

▲台東海濱公園國際地標。（圖／台東縣政府提供）

台東市海濱公園國際地標

到台東市玩，許多一定會到海濱公園走一趟，欣賞國際地標景觀。獨特的藤編屋頂融合台東的自然地景與公共藝術，讓旅人可以欣賞到不一樣的台東風景，園區內也設有多條人文主題步道，旅人可以在此漫步並遠眺太平洋海景。