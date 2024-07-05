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台中不二糕餅中秋蛋黃酥7／15開搶　業者提醒5項預訂須知

▲人氣蛋黃酥「不二糕餅」快閃巨城。（圖／不二糕餅提供）

▲「不二糕餅」7/15起開放預約中秋蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

沒搶到陳耀訓蛋黃酥嗎？由彰化不二坊第三代在台中開設的不二糕餅，日前在臉書上公告，7月15日至16日、7月18日至19日開放中秋蛋黃酥禮盒的個人預訂，業者提醒，預購需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

不二糕餅是由彰化不二坊第三代在台中開設的店舖，使用手工桿製的外皮，酥香可口層次分明，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃與甜而不膩的烏豆沙，獲得許多網友推崇。

隨著中秋節即將來到，店家也公布7月15日至16日、7月18日至19日是個人預訂時段，每日早上10點開始，當日額滿即結束預購，預購商品為蛋黃酥（6入，320元）、 蛋黃酥（12入，640元）、茶蛋組（蛋黃酥6入+茶鳳黃8入，600元）。

店家也提醒民眾5項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。
2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。
3、9/11為中秋前最後出貨日，9/12-9/28暫停宅配。
4、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。
5、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。

▲法朋蛋黃酥7/10開賣。（圖／法朋提供）

另外，法朋烘焙甜點坊的蛋黃酥年年銷量屢創新高，7月10日開放官網讓所有消費者都能搶購，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還是其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。

關鍵字： 美食雲 不二糕餅 蛋黃酥 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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