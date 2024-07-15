ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

▲樂米工坊，不僅是一個家族對稻米的深情告白，更是一首獻給土地的動人詩篇，圖左至右：廖緗琳、廖明吉、廖家澄。（圖／記者林挺弘攝）

▲樂米工坊，是一個家族對稻米的深情告白，更是一首獻給土地的動人詩篇，圖左至右：廖緗琳、廖明吉、廖家澄。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

在雲林這片被譽為台灣米倉的沃土上，不僅稻米豐收累累，更孕育出了聞名全球的台灣圓糯米。每一粒圓糯米都飽含著雲林的陽光與雨露，在農夫們的精心呵護下，成為日本人視為品質卓越的珍品。在這裡，一個浸潤著汗水與夢想的故事，正如黃金稻穗般悄然綻放。樂米工坊，這個傳承了三代的米廠品牌，承載著一家人對稻米的深厚情感，也肩負著振興本土農業、創新米食文化的重要使命。

故事要從第二代繼承人廖明吉說起。廖明吉自幼在雲林的田野間成長，從小耳濡目染父親經營稻穀買賣與碾米廠的辛勤與智慧。然而，父親早逝，年僅19歲的他被迫挑起家業的重擔。從那一刻起，他與這片土地、稻田和農民的情感連結更加深刻，刻骨銘心。

台灣沃土　雲林米倉

每一粒飽滿的稻米，都承載著農夫們的辛勞與希望。與這片土地的不解之緣，成為了廖明吉的動力。在他的努力下，傳統的碾米工廠逐漸轉型成磨米粉廠，並開始對外銷售。

▲▼廖明吉與這片土地有著不解之緣，金黃的稻穗，不僅哺育了他的身體，更滋養了他的靈魂。他轉述日本食材商的說法，全世界品質最好的圓糯米就在台灣。（圖／記者潘姿吟攝）

▲▼廖明吉與這片土地有著不解之緣，父親以稻穀買賣起家、哺育了一家；在父親過世後，他也以米的買賣維生，在遇到日商後，才知道全世界品質最好的圓糯米就在台灣。（圖／記者潘姿吟攝）▲▼廖明吉與這片土地有著不解之緣，金黃的稻穗，不僅哺育了他的身體，更滋養了他的靈魂。他轉述日本食材商的說法，全世界品質最好的圓糯米就在台灣。（圖／記者潘姿吟攝）

一個意外的契機，來自於一位經多方引薦而來的日本食材商。這位商人帶來了一個令人驚喜的消息：「台灣的圓糯米，是製作日式和菓子的頂級食材！」這句話，讓他驚覺一個在台灣鮮為人知的事實：全世界品質最優的圓糯米，竟然就在他腳下的這片土地上。

日本和菓子的靈魂：台灣圓糯米

更令人驚訝的是，這份家鄉的珍寶，早已是遠在日本的和菓子匠人們夢寐以求的稀世之物。廖明吉仔細聆聽著日本人的讚歎：「台灣圓糯米那細緻的質地和獨特的黏性，為和菓子注入了令人著迷的柔軟與Q彈，成為日本甜點中不可或缺的靈魂。」那些風靡全球、精緻雅致的日本和菓子，其靈魂竟然源自台灣的土地。這讓廖明吉對家鄉的土地和農作充滿了新的敬意，也為他日後的事業開闢了一條嶄新的道路：外銷日本和菓子指定頂級圓糯米粉。

▲為提升稻米的附加價值，樂米工坊積極推動米食文化的多樣性和創新可能性。（圖／記者潘姿吟攝）

▲為提升稻米的附加價值，樂米工坊積極推動米食文化的多樣性和創新可能性。（圖／記者潘姿吟攝）

飲食習慣的轉變與挑戰：稻米過剩

時代的齒輪總在不經意間轉動。台灣早期民眾以稻米為主食，「唯米是糧」觀念隨著飲食習慣的改變，現在已經轉變為「米麵共食」。從農業部統計數據可見，從1981年每人每年高達98公斤的食米量，驟降至2020年的44.1公斤，短短40年間，竟然腰斬一半以上，影響深遠而顯著。而在每年仍超產逾20萬公噸稻米的情況下，再加上政府開放進口米的雙重壓力，稻米生產過剩的壓力愈發嚴重。

廖明吉對稻米如命的態度，在一雙兒女心中生根發芽。「因為蓬萊米粉在台灣使用量低，爸爸希望能提升其附加價值，讓更多人使用。」自小在米廠長大的第三代廖家澄和廖緗琳，成為了最得力的夥伴，致力於解決農地休耕問題，提升稻米的經濟價值。特別是對烘焙興趣濃厚的廖家澄，一次日本旅行中，他發現米除了直接食用外，還可以製作健康美味的烘焙食品。

▲樂米工坊第三代：廖家澄、廖湘琳。（圖／記者潘姿吟攝）

▲樂米工坊第三代：廖家澄（圖右）、廖湘琳（圖左）。（圖／記者潘姿吟攝）

「日本為什麼會推廣米粉？因為米在日本很珍貴，他們希望能提升米的附加價值，不浪費一點一滴的資源。當地政府和業者、磨粉廠等合作推廣米粉。此外，米粉本身少油、少糖、麩質低，對健康有益，但價格會影響市場接受度。」在廖明吉的支持下，廖家澄赴日拜師學藝，而妹妹廖緗琳則萌生了品牌化的想法。

第三代的創新與堅持　拜師學藝與品牌化

「回台灣後，我們還找了3位傳統糕餅老師傅來教漢餅等糕餅。」廖家澄回憶當時，揉合了台灣師傅的經驗，與在日本學習的技術，以米粉取代麵粉製作蛋糕、麵包、吐司等糕點。兩代人攜手，在2011年共同創建了樂米工坊。

樂米工坊專注於使用純蓬萊米粉取代麵粉，經歷多次試驗與改良，開發出一系列健康美味的米烘焙產品，包括純米鳳梨酥、米麵包、米蛋糕、玄米酥及蛋黃酥等，產品深受消費者喜愛。

如同農夫耕耘稻田，需要日復一日的堅持與付出，廖家人對稻米的支持如甘霖般滋潤著，為雲林的米食文化開創了嶄新的篇章。

▲秉持「烘焙健康幸福的美味」理念，樂米工坊致力於開發富含胺基酸、吸油率低、水分含量高的米穀粉烘焙食品。（圖／記者潘姿吟攝）

▲秉持「烘焙健康幸福的美味」理念，樂米工坊致力於開發富含胺基酸、吸油率低、水分含量高的米穀粉烘焙食品。（圖／記者潘姿吟攝）

想吃鳳梨酥，請點ETtoday九宮格購買連結
>>打造你的完美禮盒　9種口味一次滿足

看更多鳳梨酥在台灣的故事請點
>>百年的酸甜滋味：台灣鳳梨的興衰與轉型

關鍵字： 鳳梨酥 九宮格鳳梨酥 樂米工坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

推薦閱讀

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

吳寶春的鳳梨酥　童年回憶成就世界級美味

吳寶春的鳳梨酥　童年回憶成就世界級美味

媽祖進香結緣品　山腳傳奇土鳳梨酥淡季衝出驚人銷量

媽祖進香結緣品　山腳傳奇土鳳梨酥淡季衝出驚人銷量

從土地到餐桌　「深緣及水」如何用在地食材重新定義鳳梨酥

從土地到餐桌　「深緣及水」如何用在地食材重新定義鳳梨酥

法朋李依錫賦予鳳梨酥、蛋黃酥新風貌

法朋李依錫賦予鳳梨酥、蛋黃酥新風貌

虧損8位數打不倒！高吉良斜槓賣起韓國飯捲求生

虧損8位數打不倒！高吉良斜槓賣起韓國飯捲求生

新加坡小資聰明玩　夜飛免請假省住宿

新加坡小資聰明玩　夜飛免請假省住宿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨家／唐宮蒙古烤肉即將復活

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

新北第7家！壽司郎首度插旗板橋

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

營業到深夜！置高點坐看高雄最美夜景

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

吳寶春的鳳梨酥　童年回憶成就世界級美味

曼谷熱血玩一波　搭夜航省住宿、下班出發免請假

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

新加坡小資聰明玩　夜飛免請假省住宿

熱門行程

最新新聞更多

台中百年糕餅店陳允寶泉　5代製餅傳奇

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

排隊要半年　宜蘭70年老字號的米其林一星蔬食之旅

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

吳寶春的鳳梨酥　童年回憶成就世界級美味

媽祖進香結緣品　山腳傳奇土鳳梨酥淡季衝出驚人銷量

從土地到餐桌　「深緣及水」如何用在地食材重新定義鳳梨酥

法朋李依錫賦予鳳梨酥、蛋黃酥新風貌

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366