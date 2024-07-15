日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

▲樂米工坊，是一個家族對稻米的深情告白，更是一首獻給土地的動人詩篇，圖左至右：廖緗琳、廖明吉、廖家澄。（圖／記者林挺弘攝）

記者潘姿吟／專題報導

在雲林這片被譽為台灣米倉的沃土上，不僅稻米豐收累累，更孕育出了聞名全球的台灣圓糯米。每一粒圓糯米都飽含著雲林的陽光與雨露，在農夫們的精心呵護下，成為日本人視為品質卓越的珍品。在這裡，一個浸潤著汗水與夢想的故事，正如黃金稻穗般悄然綻放。樂米工坊，這個傳承了三代的米廠品牌，承載著一家人對稻米的深厚情感，也肩負著振興本土農業、創新米食文化的重要使命。

故事要從第二代繼承人廖明吉說起。廖明吉自幼在雲林的田野間成長，從小耳濡目染父親經營稻穀買賣與碾米廠的辛勤與智慧。然而，父親早逝，年僅19歲的他被迫挑起家業的重擔。從那一刻起，他與這片土地、稻田和農民的情感連結更加深刻，刻骨銘心。

台灣沃土 雲林米倉



每一粒飽滿的稻米，都承載著農夫們的辛勞與希望。與這片土地的不解之緣，成為了廖明吉的動力。在他的努力下，傳統的碾米工廠逐漸轉型成磨米粉廠，並開始對外銷售。

▲▼廖明吉與這片土地有著不解之緣，父親以稻穀買賣起家、哺育了一家；在父親過世後，他也以米的買賣維生，在遇到日商後，才知道全世界品質最好的圓糯米就在台灣。（圖／記者潘姿吟攝）

一個意外的契機，來自於一位經多方引薦而來的日本食材商。這位商人帶來了一個令人驚喜的消息：「台灣的圓糯米，是製作日式和菓子的頂級食材！」這句話，讓他驚覺一個在台灣鮮為人知的事實：全世界品質最優的圓糯米，竟然就在他腳下的這片土地上。

日本和菓子的靈魂：台灣圓糯米

更令人驚訝的是，這份家鄉的珍寶，早已是遠在日本的和菓子匠人們夢寐以求的稀世之物。廖明吉仔細聆聽著日本人的讚歎：「台灣圓糯米那細緻的質地和獨特的黏性，為和菓子注入了令人著迷的柔軟與Q彈，成為日本甜點中不可或缺的靈魂。」那些風靡全球、精緻雅致的日本和菓子，其靈魂竟然源自台灣的土地。這讓廖明吉對家鄉的土地和農作充滿了新的敬意，也為他日後的事業開闢了一條嶄新的道路：外銷日本和菓子指定頂級圓糯米粉。

▲為提升稻米的附加價值，樂米工坊積極推動米食文化的多樣性和創新可能性。（圖／記者潘姿吟攝）

飲食習慣的轉變與挑戰：稻米過剩

時代的齒輪總在不經意間轉動。台灣早期民眾以稻米為主食，「唯米是糧」觀念隨著飲食習慣的改變，現在已經轉變為「米麵共食」。從農業部統計數據可見，從1981年每人每年高達98公斤的食米量，驟降至2020年的44.1公斤，短短40年間，竟然腰斬一半以上，影響深遠而顯著。而在每年仍超產逾20萬公噸稻米的情況下，再加上政府開放進口米的雙重壓力，稻米生產過剩的壓力愈發嚴重。

廖明吉對稻米如命的態度，在一雙兒女心中生根發芽。「因為蓬萊米粉在台灣使用量低，爸爸希望能提升其附加價值，讓更多人使用。」自小在米廠長大的第三代廖家澄和廖緗琳，成為了最得力的夥伴，致力於解決農地休耕問題，提升稻米的經濟價值。特別是對烘焙興趣濃厚的廖家澄，一次日本旅行中，他發現米除了直接食用外，還可以製作健康美味的烘焙食品。

▲樂米工坊第三代：廖家澄（圖右）、廖湘琳（圖左）。（圖／記者潘姿吟攝）



「日本為什麼會推廣米粉？因為米在日本很珍貴，他們希望能提升米的附加價值，不浪費一點一滴的資源。當地政府和業者、磨粉廠等合作推廣米粉。此外，米粉本身少油、少糖、麩質低，對健康有益，但價格會影響市場接受度。」在廖明吉的支持下，廖家澄赴日拜師學藝，而妹妹廖緗琳則萌生了品牌化的想法。

第三代的創新與堅持 拜師學藝與品牌化

「回台灣後，我們還找了3位傳統糕餅老師傅來教漢餅等糕餅。」廖家澄回憶當時，揉合了台灣師傅的經驗，與在日本學習的技術，以米粉取代麵粉製作蛋糕、麵包、吐司等糕點。兩代人攜手，在2011年共同創建了樂米工坊。

樂米工坊專注於使用純蓬萊米粉取代麵粉，經歷多次試驗與改良，開發出一系列健康美味的米烘焙產品，包括純米鳳梨酥、米麵包、米蛋糕、玄米酥及蛋黃酥等，產品深受消費者喜愛。

如同農夫耕耘稻田，需要日復一日的堅持與付出，廖家人對稻米的支持如甘霖般滋潤著，為雲林的米食文化開創了嶄新的篇章。

▲秉持「烘焙健康幸福的美味」理念，樂米工坊致力於開發富含胺基酸、吸油率低、水分含量高的米穀粉烘焙食品。（圖／記者潘姿吟攝）