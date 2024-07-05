住君品送大稻埕貨櫃市集「千元抵用金」　天成6館住宿券下殺2.7折

▲君品酒店因應「大稻埕夏日節」將到來，即日起至9月30日推出一泊二食住房專案。圖為雅緻客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

夏天的台北不只熱還很熱鬧，「台北國際夏季旅展」將於7月12日開跑，「大稻埕夏日節」則在7月17日閃耀大稻埕碼頭，對此，兩家飯店業者分別推出相對應專案。君品酒店住宿贈「大稻埕貨櫃市集」餐飲千元抵用金，天成飯店集團祭出夏季旅展專案，旗下6館平日住一晚含早餐每張3,200元。

▲「Ciao西西里牛排餐酒館」享用主廚以原木直火炭烤的西西里島傳統料理。（圖／業者提供）

君品酒店

鄰近台北後車站的君品酒店，因應「大稻埕夏日節」將到來，即日起至9月30日推出一泊二食住房專案，凡預訂5,600元起雅緻客房即可免費升等豪華客房，隔日還可大啖經典台式人氣早餐及自助吧。比較特別的是，住房贈餐飲千元抵用金，旅客可至飯店內的Ciao西西里牛排餐酒館，享用主廚以原木直火炭烤的西西里島傳統料理，或到17家「大稻埕貨櫃市集」使用抵用券。

▲▼翌日早吃得到經典台式早餐三重60年老字號「正義豆漿店」；線上訂購臺北戲棚中華傳統表演享8折優惠。（圖／業者提供）

另外，12歲（含）以下孩童入住，即贈「莫凡彼冰淇淋乙客」；憑君品酒店房卡或卡套，線上訂購臺北戲棚中華傳統表演享8折優惠；專案還可免費享用一次客房迷你吧飲品等8大優惠，即日起入住君品酒店不限方案加購高鐵票，享平日（周一至周四）78折、假日（周五至周日及高鐵公告疏運期）享85折優惠，與親友共創美好回憶。

▲桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店精緻客房。（圖／業者提供）

天成飯店集團

台北國際夏季旅展於7月12日至7月15日在台北世貿一館開跑，天成飯店集團祭出聯合住宿券優惠，平日住一晚含早餐每張3,200元，最低下殺2.7折起。旗下6館中，台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，平日雙人入住含早餐，只需要一張券；兩張券可住到台北花園大酒店的雅緻家庭房兩大床，並含2-4客早餐。

▲天成飯店集團平日聯合住宿券每張3,200元，憑1張券入住天成文旅-蜂巢，還可加碼假日不加價。（圖／業者提供）

此外，旅展限定好康也釋出，憑一張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，若入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日住宿四人溫馨家庭房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐一泊二食。

▲嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日住宿四人溫馨家庭房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐一泊二食。（圖／業者提供）