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咀嚼控新選擇！萬波超獵奇新品「芒果河粉」全門市開喝了

▲▼萬波島嶼紅茶推出全新獵奇飲品「芒果河粉」 。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波推出全新獵奇飲品「芒果河粉」 。（圖／萬波島嶼紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「芒果河粉」超獵奇！繼6月的「楊枝甘露」、「芒果冰沙」後，人氣復古手搖飲品牌「萬波島嶼紅茶」再度推出超狂飲品「芒果河粉」，選用消暑芒果冰沙搭配用牛奶製成的「牛奶河粉」，香甜又涮嘴，即日起於全門市正式開喝。

▲▼萬波島嶼紅茶推出全新獵奇飲品「芒果河粉」 。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲芒果河粉的「河粉」是使用牛奶製成。

萬波6月初推出芒果系列飲品，不到1個月狂賣近10萬杯， 平均一天就賣出3000杯。看準芒果高人氣，強勢再推出全新限定飲品「芒果河粉」，是以芒果冰沙作為基底，並加入椰漿增添香氣，最後放入以牛奶製成的「牛奶河粉」，口感滑溜順口，搭配清涼冰沙及椰奶香，讓人忍不住一口接一口，即日起於全門市開賣，中杯售價75元、大杯85元，冰涼固定、甜度有正常、 半糖和微糖選擇。

▲▼麥吉夏季限定「新鮮水果多多綠系列」開喝。（圖／記者蕭筠攝）

▲檸檬優格慕斯（左）、蜂蜜凍檸檬多多綠茶（右）推薦必喝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，麥吉今年夏季也有最新「新鮮水果多多綠系列」等喝，首推「蜂蜜凍檸檬多多綠茶」，是檸檬與多多綠的經典組合，還吸得到軟Q香甜蜂蜜凍增添咀嚼口感，每杯售價70元；再來這杯「檸檬優格慕斯」，多多綠茶鋪上厚厚一層綿密檸檬奶油慕斯，還放了檸檬片增加香氣，每杯售價75元。

▲▼麥吉夏季限定「新鮮水果多多綠系列」開喝。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有3款水果多多飲品。

此外還有「晶球哈密瓜多多綠茶」、「西瓜多多綠茶」及「奇異果多多綠茶」，其中，晶球哈密瓜多多綠茶是採用台灣新鮮七股網紋哈密瓜搭配多多綠，再放進Q彈晶球，香甜滋味滿分，每杯售價125元。

而西瓜多多綠茶（每杯售價70元）、奇異果多多綠茶（每杯售價80元）則吸得到滿滿現打西瓜、紐西蘭Zespri綠奇異果果肉，同樣搭配多多綠基底茶，即日起於全門市正式上市。

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