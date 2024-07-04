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饗賓集團「隱藏版Buffet」8／31熄燈　網不捨：少個聚餐好地方

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，極饗焗烤龍蝦。（圖／饗賓集團提供）

▲朵頤餐廳新莊店因場地租約到期，8月31日為最後營業日。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

「朵頤餐廳Doricious」是饗賓集團位在新北市新莊的Semi Buffet品牌，才剛推出新版菜單，官方臉書卻在日前公告，因場地租約到期，8月31日為最後營業日。消息傳出讓網友覺得不捨，直說「少了一個聚餐的好地方」。

朵頤是饗賓集團的Semi Buffet品牌，6月上旬才推新版菜單，9道主餐全部千元有找。深受好評的經典主餐價格698元，包含焗烤檸檬扁鱈、味噌焦糖豬肋排、法式油封鴨腿；798元的精選主餐有美國Choice肋眼牛排、美國Choice炭香翼板牛排、奶油香蒜蝦佐煎干貝等品項可選擇；至於898元極饗主餐，則有重達12盎司的美國Choice帶骨牛小排、彈牙鮮甜的極饗焗烤龍蝦、搭配主廚特製波特酒醬的慢熟法式羊排。

▲新莊的Semi Buffet「朵頤」主餐之一，美國Choice肋眼牛排。（圖／饗賓集團提供）

在朵頤只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理。

▲朵頤點用主餐，可享自助吧無限吃到飽。（圖／饗賓提供）

不過，朵頤日前在臉書公告，新莊店因場地租約到期，8月31日為最後營業日，消息傳出讓網友覺得不捨，直說「少了一個聚餐的好地方」、「難得找到一個好停車、環境優的餐廳」、「希望更換地點繼續招待舊雨新知」。饗賓集團則表示，正在積極尋找合適地點重新開幕。

▲THE上海只營業到7月1日。（圖／取自THE上海臉書）

另外，位於台北101的「THE上海」，是上海鄉村2020年推出的新品牌，不過因為租約到期，已經於7月1日結束營業。餐廳表示，會繼續找新地點重新開幕，除了進駐百貨商場，也不排除開設街邊店。

THE上海主打食髦上海菜，將傳統料理加上創意，讓中菜也可以很時尚、很有趣、很新潮，例如「京醬爆豬絲佐鴨餅」是想吃肉又不想太油膩的好選擇，特選里肌肉手切成絲，以甜麵醬大火快炒，與蔥絲、蒜苗絲及小黃瓜絲搭配鴨餅一起食用。
 

關鍵字： 美食雲 朵頤 饗賓集團 新莊美食 吃到飽 Semi Buffet

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