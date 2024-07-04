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快搶訂！5間飯店「住1晚送1晚」　每人每晚最便宜611元送早餐

▲▼桃城茶樣子 穀雨標準雙人房、墾丁雅客小半島 大白花蝶標準雙人房、淡水吹風水鳥標準雙人房、淡水吹風紅樹林經典雙人房、台中鳥日子白文鳥標準雙人房。（圖／承億文旅提供）

▲承億文旅旗下5間飯店推出「住房1+1」限量優惠，至7月5日前開放預訂；此圖房型為「淡水吹風－水鳥標準雙人房」。（圖／承億文旅提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

現在快訂！全台5間飯店於7月5日前祭出限時限量「住房1+1」優惠，雙人房、四人房通通都有，其中，四人房住1晚送1晚最便宜「每人每晚只要611元」，還能免費享用早餐，趕快揪親朋好友一起出門玩了。

承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、墾丁雅客小半島與潭日月推出「四館暑假1+1」限量優惠，即日起至7月5日開放預訂，買雙人送雙人房住宿券，買四人送四人房住宿券，雙人房兩晚含早餐2898元起、四人房兩晚含早餐4887元起，若以四人房兩晚優惠來算，等於每人每晚只要611元。

以上「四館暑假1+1」優惠，第一晚入住可日期為即日起至8月9日（平／旺日限定），第二晚將以住宿贈券給予，可分次使用、續住第二晚或當晚住2間，可入住日期為即日起至8月30日（平／旺日限定），可參考各館平假日定義

同步還有「桃城住房1+1」優惠，僅桃城茶樣子適用，可享雙人房兩晚含早餐5600元起、四人房兩晚含早餐7900元起。

▲▼桃城茶樣子。（圖／翻攝承億文旅臉書專頁）

▲嘉義「桃城茶樣子」擁有無邊際市景泳池。

高雄則有新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運！飯店全館僅有28間房，公共空間則有中餐廳、美髮沙龍以及頂樓酒吧等，且自即日起至7月15日還推出試營運住宿優惠，雙人房平日優惠價3600元起、四人房5200元起，再加碼送高雄在地特色早餐，吃得到南豐滷肉飯、丹丹漢堡、海港鮮粥等，更多詳細資訊可看《高雄最新飯店試營運！限時特價搶訂　早餐爽吃滷肉飯、丹丹漢堡》

▲▼天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，還祭出試營運住宿優惠。（圖／天成飯店集團提供）

關鍵字： 承億文旅 飯店優惠 買1送1 住1晚送1晚 住宿優惠 暑假優惠

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