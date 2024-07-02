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高雄最新飯店試營運！限時特價搶訂　早餐爽吃滷肉飯、丹丹漢堡

▲▼天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，還祭出試營運住宿優惠。（圖／天成飯店集團提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

高雄最新飯店「天成逸旅－舶寓高雄」試營運了！飯店全館僅有28間房，公共空間則有中餐廳、美髮沙龍以及頂樓酒吧等，且自即日起至7月15日還推出試營運住宿優惠，雙人房平日優惠價3600元起、四人房5200元起，再加碼送高雄在地特色早餐，吃得到南豐滷肉飯、丹丹漢堡、海港鮮粥等，吃、住一次滿足。

天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運，飯店位於高雄繁華的五福商圈，交通便利地處市中心，駁二藝術區、大港橋、六合夜市、中央公園等觀光景點近在咫尺。

「天成逸旅－舶寓高雄」以「游港都緻生活」為主題，融入海港、貨櫃、船舶等設計概念，外觀則以貨櫃主體層層堆疊，構築出純白優雅，夜晚時分，燈光投射下，猶如海港的繁榮景緻，呼應著來自各地的旅人，在此靠岸，感受南台灣獨有的熱情與人文歷史。

▲▼天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供）

▲「天成逸旅－舶寓高雄」全館擁有28間客房與套房，從床墊、備品到設備，通通都選用頂級規格。

「天成逸旅－舶寓高雄」全館擁有28間客房與套房，皆選用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙衛浴設備、客房小美犀語音助理、億負離子高速智能吹風機、膠囊咖啡機及唐寧茶，還貼心準備義大利寶格麗沐浴備品，並減少使用一次性備品落實環境永續。

至於飯店公共空間，有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店，同時還即將引進中餐廳、美髮沙龍以及複合式花店，還有能夠飽覽高雄美景的頂樓酒吧；另外，飯店還備有全天候便捷的洗衣、烘乾自助洗衣服務，讓人感受到宛如回家般的舒適與溫暖。

為慶祝試營運，「天成逸旅－舶寓高雄」至7月15日前推出「遊港都緻生活」住宿優惠，可入住期間為即日起至12月19日（特殊節日不適用），雙人房平日（周日～周四）3600元／旺日（周五）3900元／假日4900元、四人房平日5200元／旺日5500元／假日6500元、卓越套房平日4600元／旺日4900元／假日5900元。

▲▼天成飯店集團與鳳凰旅遊攜手打造全新精品飯店「天成逸旅－舶寓高雄」，即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供）

▲「遊港都緻生活」住宿優惠加碼依房型人數贈送高雄在地特色早餐，共有4款可選，民眾可在房間內輕鬆享用餐點。

此優惠再加碼依房型人數贈送高雄在地特色早餐，民眾可在入住前選擇喜愛的餐點，並於入住隔日在客房內輕鬆享受。

早餐有4款可選，分別為「在地豐味套餐」，吃得到南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯等佳餚；「人氣港都套餐」則提供丹丹漢堡經典早餐品項，燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕等，搭配在地老店老江紅茶牛奶；「海港鮮粥套餐」則有鮮甜鮑魚干貝海鮮粥、手工肉包、紅燒肉等餐點；另還有健康營養滿分的「朝氣蔬食套餐」。

高雄另一間全新質感飯店「帕鉑候工所」也於今年4月底開幕了，昔日為港務局員工宿舍，鄰近駁二藝術特區，從飯店前往輕軌走路只要1分鐘。設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲高雄最新飯店「帕鉑候工所」開幕了。（圖／Klook提供，以下皆同）

帕鉑候工所提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，且還特別引進自助check in服務，使用手機透過專屬連結即可完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店在6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲溜滑梯四人房。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲雙人房。

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