紐約「看房旅遊團」每人88萬起　開箱全球最高豪華住宅

▲紐約豪宅天際線。（圖／FineDayClub提供）

記者蔡玟君／綜合報導

海外賞豪宅兼旅遊正夯！奢華體驗專家「FineDayClub」宣布與科技房仲業者FUNWOO合作，推出專為台灣VIP客戶設計、要價新台幣88萬的「紐約曼哈頓豪宅開箱之旅」，7天6夜的尊爵行程帶領旅客實際開箱曼哈頓四大頂級豪宅，更有博物館閉館後私人導覽，打造細膩服務與奢華兼具的獨特旅程。

▲紐約The Plaza廣場飯店。（圖／FineDayClub提供）

此次特色行程從航班落地後就開始，提供專屬司機服務與配車，並享有在MOMA現代藝術博物館內，享受閉館後不受打擾的專屬私人導覽時光；旅程安排旅客入住紐約百年歷史的地標級頂級旅宿「廣場飯店」，同時享有在米其林餐廳用餐。

隨著近年紐約豪華住宅市場，吸引許多台灣投資者及自住客前往置產，藉由此趟旅程，旅客可以實際親眼看到曼哈頓四大頂級豪宅，包括現在已成為紐約最新代表性天際線景觀「中央公園塔」，實際走進這座全球最高豪華住宅，享受將整座都會叢林踩在腳下，從高空完全無遮蔽的視野中，360度看盡曼哈頓都會風光。

▲▼曼谷文華東方。（圖／私享旅遊提供）

而國內奢華旅遊品牌「私享旅遊Curators of Travel」，則鎖定近150年歷史的曼谷文華東方，除訂房保證升等外，一晚85折、連續三晚即享3折的超值優惠。

1876年即開幕曼谷文華東方，是奢華旅遊圈公認「此生必住」的旅宿之一。曾經接待過末代沙皇尼古拉二世、黛安娜王妃等皇室名流而有「王室招待所」美譽的曼谷文華東方，經營橫跨三個世紀，2016年起進行擴建翻修，呈現19世紀後期的經典設計。

私享旅遊藉由歡慶5周年推出優惠，從即日起透過私享官網預訂曼谷文華東方， 一晚即享保證升等和85折周年慶優惠；連訂三晚，則可獨享第三晚免費的專屬好康，價差達43折。即一晚要價5萬8000台幣的國賓客房，在私享優惠期間訂房，每晚只需1萬9000台幣，最後入住期限到 9/30止。