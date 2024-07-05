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九族清涼大樂冰！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假

▲九族清涼大樂冰！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）


記者王威智／採訪報導


暑假旅遊旺季到來，許多家庭開始計劃如何度過這段難得的假期，而各大樂園也摩拳擦掌，九族文化村推出的「WOW清涼大樂冰」活動，森巴女郎、小丑和泡泡秀熱情迎接遊客，讓人一踏進園區便感受到濃濃的歡樂氣氛。

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼森巴女郎、小丑和泡泡秀熱情迎接遊客，九族文化村推出清涼大樂兵活動 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

夏天就是要玩水！來到九族文化村的西班牙海岸，遊客們可以享受各種消暑的水上活動。無敵艦隊、大漩渦、水戰船、水幕隧道跳泉陣等設施，都讓大小朋友們玩得不亦樂乎。一位時隔3年重遊九族同時升格當爸爸的遊客分享：「九族真的變得更好玩了，我今天最喜歡玩的是無敵艦隊，真的很刺激！」

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼九族文化村的西班牙海岸，遊客們可以享受各種消暑的水上活動。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

九族有著得天獨厚的森林優勢，今年更打造全新的「哇戲迷霧森林」。漫步在這片宛如熱帶雨林的森林中，清涼的水霧保證讓你暑意全消。此外，網美們必去的「網美廣場」和水立方泡泡天空，都是拍照打卡的絕佳地點。遊客們表示：「這裡真的好玩！無論是大人還是小孩都能在這裡找到樂趣。」豐富多元的活動和設施，成功吸引了眾多家庭前來遊玩。

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼九族打造全新「哇戲迷霧森林」，漫步在這片宛如熱帶雨林的森林中，消暑不怕曬。而一旁水幕隧道跳泉陣保證讓你暑意全消（圖／記者鄭遠龍攝）

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

另外，在大樂冰市集，遊客們還能品嚐到各種冰品、美食和飲料，讓你在炎炎夏日中清涼一夏。值得一提的是，九族文化村的暑假優惠活動讓遊客們可以免費搭乘日月潭纜車，透明的櫻花女王號車廂更是不可錯過的體驗。遊客表示：「九族文化村不只有水上設施也有纜車可以看風景，門票還能免費搭纜車，覺得這次暑假來這裡真的非常划算。」

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲大樂冰市集，遊客們還能品嚐到各種冰品、美食和飲料 。（圖／記者王威智攝）

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼(業配)▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲一整天的玩樂，午後休憩吃一碗冰，絕對讓你在炎炎夏日中清涼一夏。（圖／記者鄭遠龍攝）

九族文化村在暑假期間推出的特惠活動，各種不同票種490元起就能暢玩一整天，隨票還加送水立方大家樂抽獎券，免費 抽好吃冰品、好玩的遊戲、免費的門票，豐富獎品中獎 機率高達97%。9月1日前，每天中午12點到下午2點，穿著泳裝到西班牙海岸或水立方報到，還可獲得園內消費券，還有許多好禮等你帶回家。

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼九族文化村的暑假優惠活動讓遊客們可以免費搭乘日月潭纜車，透明的櫻花女王號車廂更是不可錯過的體驗。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲九族清涼大樂兵！刺激、享Chill一家大小都能清涼Fun暑假▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲一票玩到底，隨票還加送水立方大家樂抽獎券，免費 抽好吃冰品、好玩的遊戲、免費的門票，豐富獎品中獎 機率高達97% 。（圖／九族文化村提供）

關鍵字： 九族文化村 暑假活動 清涼避暑 大樂冰 特惠活動

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