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連5天送豬仔流沙包！點點心漢神巨蛋店今日開幕　新菜「買1送1」

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

由藝人阿緯（劉峻緯）所代理引進的「點點心」，在高雄開出第2家分店了，地點位於漢神巨蛋購物廣場，今日正式開幕，首5日還有消費滿額送「豬仔流沙包」優惠。此外，全台門市同時推出「食神好味」系列新菜，凡任點1道新菜，再免費招待同品項1份。

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

▲漢神巨蛋店以溫柔清甜的「文青港奶色」為視覺主色調。（圖／緯豆集團提供）

▲歡慶漢神巨蛋店開幕，7月3日至7月7日開幕首5日，單筆消費滿千元即贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份。（圖／記者黃士原攝）

點點心2022年7月首度進軍高雄，第1家店落腳在高雄夢時代購物中心，今日進駐漢神巨蛋購物廣場開出高雄第2家店，同時也是全台第16家門市。漢神巨蛋店以溫柔清甜的「文青港奶色」為視覺主色調，並且將高雄輕軌、高雄巨蛋、高雄大港橋、流行音樂中心、內惟藝術中心等地標景點，融於店裝設計中。

歡慶漢神巨蛋店開幕，7月3日至7月7日開幕首5日，單筆消費滿千元即贈送「豬仔流沙包」，每日限量30份。

▲點點心漢神巨蛋店今日開幕。（圖／緯豆集團提供）

▲「食神好味」系列新菜的４道超下飯煲湯。（圖／緯豆集團提供）

此外，點點心推出「食神好味」系列新菜，計有4煲1麵，分別是辣感帶勁的「功夫香辣滑牛煲」、蟹香滿點的「蟹意濃豆腐煲」、滑順香濃的「港式咖哩嫩雞煲」、清香絲滑的「腐竹燜蛋豆腐煲」，以大火快速拌炒收汁的「食神爆炒伊麵」。

新菜上市也有嚐鮮優惠，全台門市任點1道食神好味餐點，送1份同品項餐點，可於下次消費滿額兌換，點兩道贈兩道，以此類推，活動時間至8月31日止。

▲點8號」與「點八粵」蒸籠點心。（圖／八餐飲集團提供）

▲8月31日前到「點8號」點用任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

另外，「點8號」擁有多種經典港點，滋味各不相同，每位港點控都可以在這裡找到屬於自己的心頭好。「水晶蝦餃皇」白裡透紅且皮不沾黏、鮮蝦大顆而完整；「鹹蛋蒸肉餅」汁多鮮香、富含彈性；「魚子鮮燒賣」又脆又彈、味道鮮甜，每道都是回憶中的港式經典。

點8號暑假期間推出超值優惠，即日起至8月31日，平日到全台「點8號」內用用餐，點任意8道蒸籠點心，即可享有88折優惠。

▲點8號」與「點八粵」蒸籠點心。（圖／八餐飲集團提供）

▲「點八粵」7月8日起也會推出8道蒸籠88折優惠。（圖／點八餐飲集團提供）

除了點8號，同屬點八餐飲集團的粵菜餐廳「點八粵」，7月8日起也會推出8道蒸籠88折優惠，店裡供應有一口咬下滿滿濃郁流沙餡的「黑金流沙包」、經典海味極鮮組合的「魚子鮮蝦燒賣」、高貴黑潮外皮包覆完整鮮蝦的「黑松露蝦餃皇」，都是到店朝聖必吃港點。
 

關鍵字： 美食雲 點點心 點8號 點八餐飲集團 點八粵 美食優惠

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