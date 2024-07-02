酸甜蘋果汁+香甜蜂蜜！「可不可X蜜蜂工坊」聯名新飲品來了

▲「可不可熟成紅茶X蜜蜂工坊」推出全新調飲「金蘋春芽」。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備衝喝！人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」宣布攜手蜜蜂工坊推出全新調飲「金蘋春芽」，選用解渴綠茶搭配純蜂蜜、蘋果汁，每一口都清涼又消暑；更加碼推出會員限定可不可悠遊卡，全台限量1000張，7月4日起於全門市正式開賣。

▲金蘋春芽是綠茶搭配蘋果汁、蜂蜜的組合。

「可不可熟成紅茶X蜜蜂工坊」今夏推出全新聯名飲品「金蘋春芽 」，選用春芽綠茶作為茶基底，結合酸甜蘋果汁、天然蜂蜜，每一口都能喝到清新爽口滋味，消暑到不行，除外，更推出「金蜜系列調飲」，同樣選用蜜蜂工坊產出之「100%黃金比例龍眼蜜」製成，推薦必喝「金檸熟成」、「金蜜檸果」，7月4日於全門市上市。

為歡慶新品開賣，7月10日起凡購買2杯「金蘋春芽」即送限量設計蜜聯名「蜜蜂工坊手作蜂蜜30g」1罐，數量有限、送完為止。

▲可不可熟成紅茶加碼推限量悠遊卡。（圖／可不可熟成紅茶提供）

另，為感謝會員支持，可不可熟成紅茶也找來台灣悠遊卡公司合作，推出全台限量1000張「成哥悠遊卡」，7月4日起凡於門市憑會員點數3點加99元即可限量加購1張，加碼送大杯熟成紅茶1杯。

▲清心福全推出草莓、紅心芭樂系列飲品。（圖／清心福全提供）

除外，清心福全近日也推出一系列水果飲品，首推「粉戀莓莓」，以錫蘭紅茶為基底，融入香醇鮮奶、鮮甜草莓果醬，再加入Q彈茉莉香綠茶凍，打造豐富層次口感，另一杯「優多莓莓」則以草莓果醬搭配優多、錫蘭紅茶，茶果香一次滿足。

還有以紅心芭樂作為主角的3款新品，有新鮮現榨檸檬原汁結合紅心芭樂的「紅心芭樂檸檬」、紅心芭樂尬優多的「紅心芭樂優多」，以及加入濃郁百香果汁與紅心芭樂打成綿密冰沙的「芭樂百香果艾思」，即日起在全門市就能喝到。