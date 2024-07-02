ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售！網路黃牛價最高喊到2300元

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

▲陳耀訓中秋蛋黃酥開賣一樣秒殺。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓中秋節檔期蛋黃酥今日中午12:30開放預購，一樣開賣1分鐘內就秒殺售完，許多人一樣搶不到，不過網路購物平台開賣前就有黃牛價，價格從1200元起至2300元。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，今年跟往年一樣開賣1分鐘即賣光。記者實測，剛開始系統還顯示「立即訂購」，但點進任一時間點，都出現「此場次/區域已售完」視窗。

網友也紛紛在官方臉書留言說「太扯不到1分鐘都沒」、「開賣一分鐘，一場空」、「什麼都搶不到」、「好扯好扯 15秒完售」、「進去點完按確認就說沒了」。

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲陳耀訓中秋蛋黃酥開賣一樣秒殺。（圖／截自拓元系統）

其實，網路購物平台在開賣前就有人上架代購，整盒轉賣從1200元到2300元不等，陳耀訓也提醒民眾，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

陳耀訓蛋黃酥使用的鹹蛋黃以紅土醃製22天以上、特別使用獲得冠軍的丹麥 Lurpak 奶油等；在製作技法上，陳耀訓透過無水奶油創作蛋黃酥外皮的酥脆，也將豆沙餡減糖。陳耀訓坦言，化口和酥脆往往是天秤的兩端，他也是經過無數次的測試與構思，才得到如今這個兼具化口與酥脆的蛋黃酥。

▲法朋烘焙甜點坊官網7月10日開放一般民眾搶購蛋黃酥。（圖／法朋提供）

不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋烘焙甜點坊的蛋黃酥年年銷量屢創新高，官網7月10日開放一般民眾搶購，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還是其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。

關鍵字： 美食雲 陳耀訓 蛋黃酥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

推薦閱讀

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

台南最強排隊芒果冰明天開賣

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

Lady M開心果千層回歸　限時1個月開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

日本再現通關地獄　行程交通安排攻略

手搖飲指定飲品免費加料只有4天

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

號稱「台中最好吃」義大利麵！

陳耀訓中秋蛋黃酥12:30開搶

住礁溪晶泉丰旅送早、晚餐吃到飽

超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

熱門行程

最新新聞更多

高雄新飯店試營運！限時特價快搶訂

7-11「統一布丁霜淇淋」回歸！限時第2支半價

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售

台南15個玩水景點懶人包

「頂呱呱X飛天小女警」夢幻聯名開箱

函館必吃！被封「全日本最好吃」漢堡

住大阪捷絲旅3天「每人每晚1320起」

台南最強排隊芒果冰明天開賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366