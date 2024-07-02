陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售！網路黃牛價最高喊到2300元

▲陳耀訓中秋蛋黃酥開賣一樣秒殺。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓中秋節檔期蛋黃酥今日中午12:30開放預購，一樣開賣1分鐘內就秒殺售完，許多人一樣搶不到，不過網路購物平台開賣前就有黃牛價，價格從1200元起至2300元。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，今年跟往年一樣開賣1分鐘即賣光。記者實測，剛開始系統還顯示「立即訂購」，但點進任一時間點，都出現「此場次/區域已售完」視窗。

網友也紛紛在官方臉書留言說「太扯不到1分鐘都沒」、「開賣一分鐘，一場空」、「什麼都搶不到」、「好扯好扯 15秒完售」、「進去點完按確認就說沒了」。

▲陳耀訓中秋蛋黃酥開賣一樣秒殺。（圖／截自拓元系統）

其實，網路購物平台在開賣前就有人上架代購，整盒轉賣從1200元到2300元不等，陳耀訓也提醒民眾，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

陳耀訓蛋黃酥使用的鹹蛋黃以紅土醃製22天以上、特別使用獲得冠軍的丹麥 Lurpak 奶油等；在製作技法上，陳耀訓透過無水奶油創作蛋黃酥外皮的酥脆，也將豆沙餡減糖。陳耀訓坦言，化口和酥脆往往是天秤的兩端，他也是經過無數次的測試與構思，才得到如今這個兼具化口與酥脆的蛋黃酥。

▲法朋烘焙甜點坊官網7月10日開放一般民眾搶購蛋黃酥。（圖／法朋提供）

不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋烘焙甜點坊的蛋黃酥年年銷量屢創新高，官網7月10日開放一般民眾搶購，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還是其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。