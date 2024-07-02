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陳耀訓中秋蛋黃酥12:30開搶　業者提醒6事項注意

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

▲陳耀訓蛋黃酥今日中午12：30開搶。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

每次開賣總是秒殺的世界麵包冠軍陳耀訓蛋黃酥，今日中午12點30分於拓元售票系統開放中秋檔期預購，每盒980元，每人限購5盒。想搶購的民眾可先到售票系統註冊，並提前確認信用卡是否能夠使用。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平的來搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

陳耀訓蛋黃酥中秋檔期今天中午12時30分開放，於拓元售票系統開放預購，每盒980元，每人限購5盒，民眾可先至拓元售票系統註冊，並提前確認信用卡是否能夠使用。

業者在臉書貼出6大注意事項，提醒消費者注意，包括：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。

▲法朋烘焙甜點坊7月10日開放官網讓所有消費者都能搶購蛋黃酥。（圖／法朋提供）

不只陳耀訓蛋黃酥搶手，法朋烘焙甜點坊的蛋黃酥年年銷量屢創新高，7月10日開放官網讓所有消費者都能搶購，除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，還是其他多款特色禮盒可選擇，像是包括香檸鳳梨酥禮盒、經典鐵盒餅乾禮盒等。

關鍵字： 美食雲 陳耀訓 蛋黃酥 陳耀訓中秋蛋黃酥

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