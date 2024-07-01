超可愛「貓貓蟲咖波手搖杯」來了！加碼收3款限定周邊小物

▲清心福全找來貓貓蟲咖波推出一系列聯名。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

貓貓蟲咖波來了！人氣手搖飲品牌「清心福全」找來超可愛的「貓貓蟲咖波」合作推出一系列聯名，不僅打造9款造型手搖杯身，上頭可是看得到貓貓蟲咖波的各種萌樣，療癒到不行，加碼還有限定飲料提袋、刺繡別針等周邊，鐵粉肯定要搶收集。

「清心福全X貓貓蟲咖波」聯名了，首波強勢推出限定手搖杯身，一共有9款式，不僅有貓貓蟲咖波喝飲料的萌樣，還有露出超幸福笑容的表情，即日起只要於門市購買飲品就可獲得。

▲保冰溫提袋是採用潛水布材質製成，保溫效果好。

加碼收3款周邊小物，其中，「保冰溫提袋」是採用潛水布材質製成，保溫效果好，再搭配貓貓蟲咖波圖案，提著走超吸睛，7月18日起只要於門市購買飲品再加140元就能獲得。

▲深藍色刺繡提袋質感爆棚。

▲超可愛咖波別針有5款造型。

7月19日起「刺繡提袋」、「刺繡別針」接棒開賣，「刺繡提袋」是選用硬挺帆布材質結合前後2面都有的可愛咖波刺繡，深藍色系質感爆棚，加購價200元，而「刺繡別針」則有5款造型，有咖波喝著手搖飲的呆萌模樣、坐在泳圈上玩水消暑、身體拉得超長的咖波，還有咖波與好朋友們的圖案，每一款都超欠收，加購價55元。

▲YAMAMA手搖杯超可愛。（圖／春陽茶事提供，下同）

另外，春陽茶事近日也驚喜找來台灣插畫家「YAMAMA」跨界合作，以「CHILL CHILL FOR LIFE」作為概念發想，選用4種復古飽和色系有粉、黃、藍、綠，分別搭配不同童趣角色打造限定杯身，並結合「RELAX」、「HAVE FUN」等打氣標語，還有同款杯膜，即日起正式上市。

▲加碼喝全新胭脂芭樂系列飲品。

同步推出全新「胭脂芭樂系列」，選用彰化盛產紅心芭樂為基底推出2款飲品選擇，首推「胭脂芭樂冰茶」，紅心芭樂結合嫩芽採摘萃玉綠茶，茶、果香一次滿足，每杯售價55元起，另一款「胭脂芭樂多多」則結合國民飲料養樂多，並加入全新配料「脆玉晶球」，咀嚼口感十足，每杯售價65元起。