桃園蓮花季開跑！坐大王蓮、吃蓮冰消暑　高2米向日葵花海綻放

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

又到了坐大王蓮的時節！「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑，一共設置蓮園鞦韆、愛情鎖等4座打卡裝置。同時，「向陽農場」燦爛的向日葵進入最佳花期，也別忘了到「草漯沙丘地質公園」看海、吹風，一覽巨大風車徐徐轉動的畫面。

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）



「2024桃園蓮花季」熱鬧開展，今年以「蓮愛-花現觀音 幸福相蓮」為主軸，打造「蓮愛光環」、「串蓮愛情鎖」、「蓮園鞦韆」及「漂浮相蓮」4座愛情主題打卡裝置。其中，想體驗當片刻拇指公主，「蓮荷園休閒農場」有能承重100公斤的大王蓮，吸引許多女孩以坐姿或躺姿擺拍。

▲打造「蓮愛光環」、「串蓮愛情鎖」、「蓮園鞦韆」及「漂浮相蓮」4座愛情主題打卡裝置。（圖／桃園市農業局提供）

以巨無霸向日葵打響知名度的「向陽農場」，每年5月底至10月迎來向日葵盛開，高約200公分的橙黃色花海讓人直呼壯觀，農場每周種植一批新的向日葵，讓園區到10月都值得前來，更提供各式手工藝DIY活動，入園費100元可全額抵消費。

▲向陽農場6/26花況。（圖／翻攝自Facebook／向陽農場）



「2024桃園蓮花季」每周都有活動，6月30日的瓜王爭霸戰&超級大南瓜評鑑品嘗頒獎活動；7月6日及7月7日客家親子劇團及樂團演出；8月4日起至8月25日觀音蓮花園休閒農業區規劃一系列的特色農事體驗DIY，適合親子一同深度認識在地。

飆高溫的天氣也有消暑解方，「2024桃園蓮花季」會場設置涼爽的瓜果廊道可以避暑，或是到市集逛逛，花卉植物盆栽DIY、蓮藕、蓮子冰、蓮子銀耳湯、西瓜、冷泡茶等都找得到，悠閒度過仲夏日。

提醒欲前來的民眾，若自行開車者，可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，即日起至8月25日逢假日皆有免費區內接駁車，往返停車場與各農場，接駁車時間為上午9:00-下午17:00於主會場站發車，路線：主會場→蓮荷園（向陽農場）→新坡農會→荷竹／青林農場（翌軒田園）→大田蓮花（林家古厝／康莊蓮園）→主會場，為循還通車，每60分鐘一班。

