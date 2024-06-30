ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

桃園蓮花季開跑！坐大王蓮、吃蓮冰消暑　高2米向日葵花海綻放

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

又到了坐大王蓮的時節！「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑，一共設置蓮園鞦韆、愛情鎖等4座打卡裝置。同時，「向陽農場」燦爛的向日葵進入最佳花期，也別忘了到「草漯沙丘地質公園」看海、吹風，一覽巨大風車徐徐轉動的畫面。

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

「2024桃園蓮花季」熱鬧開展，今年以「蓮愛-花現觀音 幸福相蓮」為主軸，打造「蓮愛光環」、「串蓮愛情鎖」、「蓮園鞦韆」及「漂浮相蓮」4座愛情主題打卡裝置。其中，想體驗當片刻拇指公主，「蓮荷園休閒農場」有能承重100公斤的大王蓮，吸引許多女孩以坐姿或躺姿擺拍。

▲觀音區「2024桃園蓮花季」即日起至8月4日開跑。（圖／桃園市農業局提供）

▲打造「蓮愛光環」、「串蓮愛情鎖」、「蓮園鞦韆」及「漂浮相蓮」4座愛情主題打卡裝置。（圖／桃園市農業局提供）

以巨無霸向日葵打響知名度的「向陽農場」，每年5月底至10月迎來向日葵盛開，高約200公分的橙黃色花海讓人直呼壯觀，農場每周種植一批新的向日葵，讓園區到10月都值得前來，更提供各式手工藝DIY活動，入園費100元可全額抵消費。

▲向陽農場6/26花況。（圖／翻攝自Facebook／向陽農場）

▲向陽農場6/26花況。（圖／翻攝自Facebook／向陽農場）

「2024桃園蓮花季」每周都有活動，6月30日的瓜王爭霸戰&超級大南瓜評鑑品嘗頒獎活動；7月6日及7月7日客家親子劇團及樂團演出；8月4日起至8月25日觀音蓮花園休閒農業區規劃一系列的特色農事體驗DIY，適合親子一同深度認識在地。

飆高溫的天氣也有消暑解方，「2024桃園蓮花季」會場設置涼爽的瓜果廊道可以避暑，或是到市集逛逛，花卉植物盆栽DIY、蓮藕、蓮子冰、蓮子銀耳湯、西瓜、冷泡茶等都找得到，悠閒度過仲夏日。

提醒欲前來的民眾，若自行開車者，可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，即日起至8月25日逢假日皆有免費區內接駁車，往返停車場與各農場，接駁車時間為上午9:00-下午17:00於主會場站發車，路線：主會場→蓮荷園（向陽農場）→新坡農會→荷竹／青林農場（翌軒田園）→大田蓮花（林家古厝／康莊蓮園）→主會場，為循還通車，每60分鐘一班。
 

關鍵字： 桃園旅遊 觀音旅遊 花海旅遊 2024桃園蓮花季 蓮荷園休閒農場 向陽農場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

推薦閱讀

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

盤點4家飯店Buffet主題活動

盤點4家飯店Buffet主題活動

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

開箱／曾入選米其林餐盤的江南醬油蟹

開箱／曾入選米其林餐盤的江南醬油蟹

八里穗花棋盤腳綻放！北部賞花點特蒐

八里穗花棋盤腳綻放！北部賞花點特蒐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

白石湖吊橋7月起全面封閉

清水一日遊路線整理！米糕＆擀麵必吃

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

中山站「樂高星際探險」6關卡免費玩

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

盤點4家飯店Buffet主題活動

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366