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12家手搖飲「跨年+新年好康」懶人包！珍奶、紅茶全買1送1

▲▼COMEBUY推「港式厚奶」、 清爽「烏瓦紅茶拿鐵」。（圖／COMEBUY提供）

▲手搖飲「跨年+新年優惠」懶人包。（圖／COMEBUY提供）

記者蕭筠／台北報導

準備邁入2025年，《ETtoday新聞雲》整理12家手搖飲祭出的「限時好康優惠」，不僅有珍珠奶茶、芋圓冬瓜拿鐵、紅茶通通可享買1送1，還有配料下殺1元等活動，一路喝到明年。

●顏太煮奶茶
顏太煮奶茶全門市即日起至2025年1月10日祭出「1元加料」活動，全品項皆能加料，配料有「蜜桃凍」、「蜜香檸凍」、「QQ粉條」、「琥珀珍珠」、「荔枝椰果」、「百年仙草凍」、「手工杏仁凍」共7款任選，提醒須於官方LINE上加入會員領券使用，每張券限購1份。

●CoCo
CoCo即日起至2025年1月1日祭出「大杯QQ奶茶第2杯半價」，2杯特價90元，平均1杯只要45元，於全門市或使用都可訂線上點餐皆可享優惠，每人不限購，數量有限、售完為止。

●COMEBUY
COMEBUY全門市即日起至2025年1月1日祭出「指定飲品買1送1」優惠，期間凡購買「大杯烏瓦紅茶拿鐵」或「中杯港式厚奶」，即可免費喝「大杯烏瓦紅茶」1杯，單筆消費最多2組，不開放寄杯，每門市每日限送100杯，送完為止。

▲▼日出茶太。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太新年豪撒3大優惠券。（圖／日出茶太提供）

●茶湯會
茶湯會即日起至2025年1月1日於全門市祭出「草莓系列第2杯75折」優惠，品項有「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」共2款，每人限購2組。

●COZY TEA御私藏
御私藏全門市即日起至2025年1月2日期間每日下午1點至晚上6點祭出「台灣肉乾珍珠奶茶買1送1」優惠，每人每天限購3組，售完為止。

●喫茶小舖
喫茶小舖全門市即日起至2025年1月2日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買經典人氣飲品「哞³」或「黑哞」，即可免費獲多喝純茶1杯，贈送品項由各門市隨機送。

●五桐號
五桐號即日起至2025年1月5日祭出「太妃奶茶」、「紅心芭樂綠茶 」限時「買1送1」優惠，單筆消費限購1組，全門市、外送平台Uber Eats皆享優惠，售完為止。

●日出茶太
日出茶太全門市將於2025年1月1日起至1月12日豪撒「3大限量優惠券」，包括「太極珍珠奶茶買1送1」、「全品項第2杯半價」及「20元抵用券（單筆消費滿100元即可兌換）」，數量有限、送完為止。

期間只要在官方社群平台指定貼文「我的第一杯日出茶太」分別完成指定任務即可獲得優惠券，臉書須標記一位好友並留言「我的第一杯日出茶太」，IG則須在reels留言「我的第一杯日出茶太」或分享至限時動態即可獲得，優惠券隨機發送，兌換期限至1月19日止，只要於門市出示即享優惠。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍4大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

●先喝道
先喝道全門市今（31）日祭出「錫蘭高地莊園紅茶3杯88元」；2025年1月1日則推「花開茉綠茶3杯88元」共2大優惠。

●康青龍
康青龍今（31）日祭出「買1送1」年末狂歡好康，優惠飲品包括「桑葚香檸」、「鐵觀音奶茶」、「青龍茶王」及「碧玉茉莉綠茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，數量有限、送完為止；至2025年1月2日前加碼在龍來訂線上點餐平台推「粉桃蜜球+金蘋百香打8折」優惠。

●TEA TOP第一味
TEA TOP第一味今（31）日祭出「巨峰葡萄青大杯買1送1」限定優惠，換算下來單杯不到33元，只要使用你訂平台且選擇自取即享優惠，且每人不限購買組數，各門市售完為止。

●珍煮丹
珍煮丹今（31）日祭出「3大飲品買1送1」優惠，品項包括「芋圓冬瓜拿鐵」、「復刻紅茶」及「不知春」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，詳細優惠內容則依參加分店、指定品項為主。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 跨年 新年 優惠 買1送1

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