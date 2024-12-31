義饗食堂農曆春節也提供吃到飽　初一到初五「餐費千元有找」

▲義饗食堂農曆春節也提供「吃到飽」，除夕加碼每人半隻焗烤龍蝦及6盎司的窯烤肋眼牛排。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

Just Sleep捷絲旅台大尊賢館2樓的「義饗食堂」除了在聖誕節推出全自助饗宴外，除夕到大年初五將再度登場，同樣可以無限享用冷盤、熱食、蔬食吧、哈根達斯冰淇淋以及軟性飲品，除夕餐費1680元，初一至初五為880元。

坐落於台北市熱鬧公館商圈、Just Sleep 捷絲旅台大尊賢館2樓的Just Italian義饗食堂，原本是提供義式料理的自助餐廳，2022年改為義大利麵、披薩等義式單點餐食為主，義大利麵380元起，披薩360元起，另有980元起至1380元的主廚推薦套餐。

▲義饗食堂吃到飽除夕到大年初五將再度登場。（圖／晶華提供）

▲除夕的義饗食堂全自助饗宴菜單跟價位。（圖／晶華提供）

▲大年初一到初五的義饗食堂全自助饗宴菜單跟價位。（圖／晶華提供）

迎接聖誕節，義饗食堂曾推出2天限定的聖誕全自助饗宴，接下來除夕到大年初五將再度登場，同樣可以無限享用冷盤、熱食、蔬食吧、哈根達斯冰淇淋以及軟性飲品，初一至初五餐費880元。除夕加碼每人半隻焗烤龍蝦及6盎司的窯烤肋眼牛排（不能續點），餐費每人1680元。

▲台北福華大飯店彩虹座 「南洋風情盛宴」明年元旦登場。（圖／台北福華大飯店提供）

另外，台北福華大飯店彩虹座明年1月1日推出全新主題「南洋風情盛宴」，超過50道經典東南亞料理無限供應，菜色涵蓋沙拉、湯品、主食、炸物及甜點，推薦菜色包括發想於印度街頭經典小吃的「馬來西亞印度帕尼普里炸酥球」，結合辛辣鷹嘴豆、馬鈴薯泥、風味濃郁的酸辣醬，打造出具有南洋特色的創新版本。自助午餐成人每人1650元起，晚餐每人1750元起。