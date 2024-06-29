宜蘭新開「刀山臭豆腐」！必點霸氣四層至尊刀磚　還有隱藏版臭魯飯

▲宜蘭新開幕的刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭又有新美食！鄰近梅花湖的「刀山臭豆腐」，以「上刀山、下油鍋」為寓意，將家中飄香60年的好味道加入創新，於宜蘭展現獨特風味，其中店內必點的就是名字超霸氣的「四層至尊刀磚」，搭配出爐還有武俠音樂，店家預計從7月起還將推出隱藏版臭滷飯，饕客可別錯過。

▲刀山臭豆腐外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內還有刀山、油鍋能拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

刀山臭豆腐於2023年開幕，老闆阿耀表示，太太林小妹是花蓮瑞穗鄉臭豆腐第三代，家中臭豆腐已在當地飄香60年，夫婦兩人來到宜蘭創業後，從「上刀山、下油鍋」概念發想，寓意客人來一趟刀山，店家就為客下油鍋，捧上精心製作的臭豆腐料理，因此店內還有油鍋、刀山造景，讓上來用餐的客人，還能坐在油鍋內拍照。

▲兩款泡菜都是店家獨家製作。（圖／記者蔡玟君攝）

臭豆腐除了要炸得外皮酥香、內裡濕潤，搭配的泡菜也是精髓。店家獨家推出2種口味的創新口味泡菜，其一是用白葡萄、鳳梨和高麗菜一起醃漬，味道香甜，嗜酸的人則可搭配紫蘇梅醃漬的泡菜，別有一番清爽解膩滋味，還有帶有花椒香的椒龍紅茶，同樣是店家獨家創新。

▲大塊臭豆腐搭特調醬汁讓人忍不住一口接一口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隱藏版「刀光金沙」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲球狀的「快意武蝦」。（圖／記者蔡玟君攝）

目前刀山臭豆腐共有刀山派、特大份、隱藏版等選項，其中「四層至尊刀磚」是店家推薦必點，豪邁切成大塊方正的臭豆腐堆成小山狀，推出餐台時還會搭配武俠片的音樂，提供新奇用餐體驗；隱藏版則有「刀光金沙」與「快意武蝦」兩種選擇，刀光金沙是將搭配的醬料變成鹹蛋黃美乃滋醬，灑上柴魚片一起品嚐，「快意武蝦」則是將麵粉製成球狀宛如一顆顆超大章魚燒，內裡是臭豆腐拌入蝦泥，最後油炸，又是另一種味覺體驗。

▲即將推出的「臭魯飯」。（圖／記者蔡玟君攝）

店家也表示，預計從7月起將推出「臭魯飯」，每天花費3小時時間熬煮臭豆腐、滷肉，滷肉帶有臭豆腐特有香氣，再放上切碎皮蛋、小黃瓜，呈現層次感豐富的一道小吃。

▲▼旅客可以順遊斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

吃飽喝足，旅客可以順遊梅花湖走步道，看湖光山色，或驅車前往現在最受歡迎的療癒系動物景點「斑比山丘」，體驗親手餵鹿、水豚，斑比山丘內還有美美子咖啡，讓旅客可以坐在咖啡廳中品嚐招牌布丁、自製蛋糕，搭配咖啡，就能悠閒享受度假時光。