ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭新開「刀山臭豆腐」！必點霸氣四層至尊刀磚　還有隱藏版臭魯飯

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭新開幕的刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭又有新美食！鄰近梅花湖的「刀山臭豆腐」，以「上刀山、下油鍋」為寓意，將家中飄香60年的好味道加入創新，於宜蘭展現獨特風味，其中店內必點的就是名字超霸氣的「四層至尊刀磚」，搭配出爐還有武俠音樂，店家預計從7月起還將推出隱藏版臭滷飯，饕客可別錯過。

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲刀山臭豆腐外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內還有刀山、油鍋能拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

刀山臭豆腐於2023年開幕，老闆阿耀表示，太太林小妹是花蓮瑞穗鄉臭豆腐第三代，家中臭豆腐已在當地飄香60年，夫婦兩人來到宜蘭創業後，從「上刀山、下油鍋」概念發想，寓意客人來一趟刀山，店家就為客下油鍋，捧上精心製作的臭豆腐料理，因此店內還有油鍋、刀山造景，讓上來用餐的客人，還能坐在油鍋內拍照。

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲兩款泡菜都是店家獨家製作。（圖／記者蔡玟君攝）

臭豆腐除了要炸得外皮酥香、內裡濕潤，搭配的泡菜也是精髓。店家獨家推出2種口味的創新口味泡菜，其一是用白葡萄、鳳梨和高麗菜一起醃漬，味道香甜，嗜酸的人則可搭配紫蘇梅醃漬的泡菜，別有一番清爽解膩滋味，還有帶有花椒香的椒龍紅茶，同樣是店家獨家創新。

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大塊臭豆腐搭特調醬汁讓人忍不住一口接一口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲隱藏版「刀光金沙」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲球狀的「快意武蝦」。（圖／記者蔡玟君攝）

目前刀山臭豆腐共有刀山派、特大份、隱藏版等選項，其中「四層至尊刀磚」是店家推薦必點，豪邁切成大塊方正的臭豆腐堆成小山狀，推出餐台時還會搭配武俠片的音樂，提供新奇用餐體驗；隱藏版則有「刀光金沙」與「快意武蝦」兩種選擇，刀光金沙是將搭配的醬料變成鹹蛋黃美乃滋醬，灑上柴魚片一起品嚐，「快意武蝦」則是將麵粉製成球狀宛如一顆顆超大章魚燒，內裡是臭豆腐拌入蝦泥，最後油炸，又是另一種味覺體驗。

▲▼宜蘭刀山臭豆腐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲即將推出的「臭魯飯」。（圖／記者蔡玟君攝）

店家也表示，預計從7月起將推出「臭魯飯」，每天花費3小時時間熬煮臭豆腐、滷肉，滷肉帶有臭豆腐特有香氣，再放上切碎皮蛋、小黃瓜，呈現層次感豐富的一道小吃。

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼旅客可以順遊斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

吃飽喝足，旅客可以順遊梅花湖走步道，看湖光山色，或驅車前往現在最受歡迎的療癒系動物景點「斑比山丘」，體驗親手餵鹿、水豚，斑比山丘內還有美美子咖啡，讓旅客可以坐在咖啡廳中品嚐招牌布丁、自製蛋糕，搭配咖啡，就能悠閒享受度假時光。

關鍵字： 美食雲 宜蘭旅遊 宜蘭美食 美食情報 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

推薦閱讀

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

清水一日遊路線整理！米糕＆擀麵必吃

白石湖吊橋7月起全面封閉

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

最新「迪士尼探險號」2025新加坡啟航

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

熱門行程

最新新聞更多

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366