暑假來北橫納涼！桃園「2大山景戲水池」超忘憂　旅宿推薦一次看

▲想拋開炙熱的暑氣，到合法的溪流玩水最暢快，宇內溪戲水區已於6/1對外開放。（圖／桃園市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

想拋開炙熱的暑氣，投入大自然中森呼吸、到合法的溪流玩水最暢快！桃園北橫是北台灣親近自然又不遠的選擇，今年「宇內溪戲水區」回歸，即日起至9月29日對外開放，而羅浮溫泉更將三處池子改用純淨常溫山泉水，泡湯時一邊眺望插天山，療癒至極。當然，也別忘了在「大龍門」找間合法旅宿，享受天倫之樂。

▲宇內溪戲水區7、8月平假日皆不休息(逢週二休園)，9月假日對外開放。（圖／桃園市觀旅局提供）



宇內溪戲水區

說到合法玩水勝地，一定要提桃園復興區的「宇內溪戲水區」，即日起至9月29日期間，7、8月平假日皆不休息、9月假日對外開放（逢周二休園），民眾可至宇內溪宇內1號橋至2號橋間戲水，期間配有專業救生業者執勤，確保民眾戲水安全。

▲小烏來風景區內的天空繩橋、透明天空步道都是人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，「宇內溪戲水區」屬於小烏來風景特定區的一部分，優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、天空步道、天空繩橋及風動石最著名。其中，天空步道是小烏來風景區必玩項目，走在70公尺高的透明棧道上，眼前的溪谷、山林、氣勢磅礡的瀑布，體驗居高臨下的刺激感，且買一張票即可全都玩到，Cp值超高，也難怪是桃園夏日避暑首選之一。

▲羅浮溫泉不只能泡美人湯，業者將其中的SPA 池、兒童池、冷水池，改用天然純淨常溫山泉水。（圖／桃園市觀旅局提供）



羅浮溫泉湯池

為迎接夏日到來，羅浮溫泉將其中的SPA池、兒童池、冷水池，改用天然純淨常溫山泉水，而溫泉池、藥浴池、賞景池則維持37~42度的美人湯，旅客來到這裡，可以一次享受到冷熱雙泉，超級享受！不只如此，即日起到9月底前，不分男女老少，每周五穿比基尼還可享免費入場，成人票即能省下300元。

▲羅浮溫泉戶外6池露天池，共可容納120人。（圖／記者彭懷玉攝）



位在桃園復興區的「羅浮溫泉湯池」，自從2021年11月開幕後，遂成人氣旅遊地，戶外6池露天池，共可容納120人，溫泉泉質為碳酸氫鈉泉，即俗稱的「美人湯」，其中一SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區劃分還有藥草池、兒童遊戲池、賞景池及水引流自小烏來溪流的冷水池，能一邊眺望插天山群，一邊感受沁涼山泉水的三溫暖洗禮，度過悠然的仲夏日。

▲石門水庫福華渡假飯店翻新了房間、大廳及增設咖啡廳，2022年5月完工迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）



大龍門地區推薦旅宿

桃園「大龍門地區」是桃園市觀旅局近年推動觀光的重點區塊，囊括大溪老城區、龍潭大池、石門水庫一帶，周邊也延伸到慈湖、三坑自然生態公園及大溪月眉休閒農業區等地。玩累了，想找飯店住一晚，親子族推薦到石門水庫福華渡假飯店，雖說是逾20年老字號飯店，業者趁疫情期間，翻新了房間、大廳及增設咖啡廳，2022年5月完工迎賓，3樓規劃出近400坪「趣你的樂園」，囊括兒童電動車跑道、VR、Switch、賽車、籃球機、美式手球桌、桌球等，讓大小朋友玩到不想回家。

▲有「露營車界勞斯萊斯」之稱的AIRSTREAM露營車。（圖／桃禧飯店集團提供）



另外，桃禧漫游度假露營園區能滿足喜歡戶外活動的旅人，桃禧集團搬進2台有「露營車界勞斯萊斯」之稱的AIRSTREAM露營車，還有屋型帳、彩繪露營車、森ZOO主題等可以選擇，一泊四食不怕肚子餓，偌大園區設有高空滑索、星空電影院等，盡情遛小孩，共享親子歡樂時光。

登錄發票抽逾131萬元油電車

在玩水消暑、放鬆度假後，登錄發票號碼還能抽獎！獎項眾多，包含市值逾131萬元的中華汽車油電車，以及65吋4K電視、勁炫125電動機車等好禮，有來北橫玩的民眾可別錯過。

「探索北橫-離你最近的芬多精仙境」活動從即日起至10月31日開跑，凡於羅浮溫泉或宇內溪戲水區遊玩，登錄發票流水號，登錄發票或門票流水號，即可參加抽獎，另外還有「北橫大龍門旅宿獎」，只要登錄桃園北橫或大龍門（大溪、龍潭、石門）合法民宿、旅館或露營區住宿發票或收據，單筆消費滿800元即可參加，若達成上面兩項者，還能再加碼一次抽獎機會。