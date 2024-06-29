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「淡水心形石滬」半日遊免費玩！漁人展演、沙灘瑜珈　賞絕美夕陽

▲淡水漁人碼頭心型石滬，周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。（圖／新北市漁業處提供）

▲淡水漁人碼頭心型石滬不輸澎湖，將於7月12日舉辦「2024石滬之美」活動。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

不用跑到澎湖，淡水就有心形石滬！新北市漁業處及淡水區漁會將於7月12日舉辦「2024石滬之美」活動，包含淨灘活動、漁人展演、沙灘瑜珈、野台音樂會等，其中漁人展演及沙灘瑜珈將於7月1日起開放報名，免費參加、名額有限。

▲淡水漁人碼頭心型石滬，周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。（圖／新北市漁業處提供）

▲鄰近淡水漁人碼頭後哨附近的心型石滬，在退潮時會顯現出愛心形狀，特別適合在七夕時前來。

淡水沙崙有許多石滬群，是早期漁民利用潮汐捕魚的智慧結晶，其中，鄰近淡水漁人碼頭後哨附近的心型石滬，在退潮時會顯現出愛心形狀，特別適合攜伴，在七夕時前來應景一下。

▲淡水漁人碼頭心型石滬，周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。（圖／新北市漁業處提供）

▲透過在潮間帶上堆砌的礁石，利用漲退潮的潮汐變化來困住魚蝦，使得石滬內有許多海藻、螺類和魚蝦貝類，旅客也能近距離觀察海洋生態。

新北市漁業處表示，潮間帶上的石滬也具有豐富的自然景觀和生態環境，透過在潮間帶上堆砌的礁石，利用漲退潮的潮汐變化來困住魚蝦，使得石滬內有許多海藻、螺類和魚蝦貝類，旅客也能近距離觀察海洋生態。此外，沙崙海灘及周邊地區也是欣賞淡水夕陽的好去處，夜幕降臨時，情人橋將上演音樂光雕，為夜晚增添浪漫的情調。

▲淡水漁人碼頭心型石滬，周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。（圖／新北市漁業處提供）

▲沙崙海灘及周邊也是欣賞淡水夕陽的好去處。

石滬旁將於7月12日舉辦免費的「2024石滬之美」活動，包含獨特的石滬漁業文化體驗，由導覽人員進行漁人展演，解說石滬的由來與原理，方便民眾瞭解古人的智慧漁法，還能在石滬旁體驗沙灘瑜珈，可以在輕柔的海浪聲下，徹底伸展、享受放鬆身心的療癒時光，活動將於7月1日於淡水區漁會粉絲專頁開放報名。

▲淡水漁人碼頭心型石滬，周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。（圖／新北市漁業處提供）

▲石滬周邊潮間帶可近距離觀察潮間帶生物。

不只以上課程，石滬旁也有野台音樂會，民眾可以在悠揚的音樂中，欣賞淡水夕陽下的石滬之美，相關活動資訊請洽淡水區漁會02-28055000#109。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水區旅遊 淡水漁人碼頭心型石滬 石滬 2024石滬之美

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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