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中山站「樂高星際探險」6關免費玩！銀河隧道超美、還有樂高MBTI

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

暑假遛小孩、拍美照新據點來了！台灣樂高於新光三越台北南西店一館打造「樂高星際探險」沉浸式主題活動，即日起展至7月21日，這次以太空世界冒險為主軸，一共有6大關卡免費玩，還能體驗樂高版MBTI，闖關成功即贈限定小禮。

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第一站是到「樂高太空總部」，通過10題樂高MBTI測驗，分析出你是屬於哪種星際旅人人格類型。（圖／記者彭懷玉攝）

「樂高星際探險」結合光影數位互動和積木拼砌，打造出6大關卡。首先，會先到「樂高太空總部」報到，通過10題樂高MBTI測驗，分析出你是屬於哪種星際旅人人格類型，蓋上手印後迎向下一關。

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲完成10題樂高MBTI測驗，接著會站上太空艙掃描全身。（圖／記者彭懷玉攝）

開啟大門後，第二關是超好拍的「穿梭時空隧道」，以樂高積木於宇宙中飛翔為概念，三種不同的沈浸式情境將隨機出現，宛如穿越進銀河隧道，接著前往一億光年外的「太空奇異點」找出相對應顏色的積木，並完成掃描。

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第二關是「穿梭時空隧道」三種不同的沈浸式情境將隨機出現，宛如穿越進銀河隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲接著前往一億光年外的「太空奇異點」找出相對應顏色的積木，並完成掃描。（圖／記者彭懷玉攝）

第四關是「宇宙創世紀」，此關卡營造出浩瀚無垠的星空，可發揮想像力，自由拼砌出各式奇幻生物；「星際遊樂園」號召大家組隊蒐集快樂能源石，拿起彩色QQ球，向屏幕投擲星空顆粒，一分鐘內滿16顆即達成任務，緊接著，會來到最後一關「玩樂砌星球」，可以放鬆心情在此體驗拼砌積木的樂趣。

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第五關「星際遊樂園」號召大家組隊蒐集快樂能源石，拿起彩色QQ球，向屏幕投擲星空顆粒，一分鐘內滿16顆即達成任務。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼最後一關「玩樂砌星球」，可以在此體驗拼砌積木的樂趣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

活動期間，若在現場拍照打卡，即可兌換限量太空角色貼紙乙張，而4至14歲的孩童完成闖關挑戰，就能將限量的樂高®積木星球帶回家。

▲「樂高星際探險」即日起展至7月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲4至14歲的孩童完成闖關挑戰，就能將限量的樂高®積木星球帶回家。（圖／記者彭懷玉攝）

▲樂高達人戚心偉、侯彥仰、詹政峰，運用樂高積木拼砌岀多款獨特的太空生物。（圖／台灣樂高提供）

▲場外展出樂高達人戚心偉、侯彥仰、詹政峰，拼砌岀多款獨特的太空生物，粉絲可別錯過。（圖／台灣樂高提供）

活動期間，於快閃店任意消費即可獲樂高贈禮「30682 NASA火星探測器」；消費滿2,800元贈送「樂高®積木鉛筆盒」；滿3,800元贈送「樂高®人偶造型帆布袋」。另外，憑新光三越台北南西店會員卡於全館消費滿3,000元，且包含樂高活動快閃店發票，即贈送「樂高®太空鉛筆盒」。

樂高星際探險
地點：新光三越台北南西店一館9樓（台北市中山區南京西路12號）
日期：即日起至7月21日
活動體驗時間：周一至周五13:00-20:30、周六至周日12:00-21:00  

關鍵字： 台北市旅遊 免費景點 親子景點 樂高星際探險

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