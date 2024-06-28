10分吃完20顆漢堡排「免費+2000元禮券」　肉旨房推出大胃王活動

▲復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」今日起推出大胃王活動。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

自認食量超大的肉肉控看過來！復興空廚旗下餐飲品牌「肉旨房」今日起推出大胃王活動，只要10分鐘吃完20顆漢堡排+600克白飯，除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券。

肉旨房是復興空廚去年5月推出的漢堡排專賣店，引進日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，除經典的日本和牛漢堡排，另開發肉旨牛、月見雞、煙燻豬漢堡排，以及東港炭烤小卷定食。

▲10分鐘吃完20顆漢堡排+600克白飯，除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券。（圖／記者黃士原攝）

品牌今日起（至8/30）推出大胃王挑戰活動，只要10分鐘內吃完20顆漢堡排（肉旨牛x5 +煙燻豬x5 +月見雞x5 +蟹肉漢堡排x5），加上600克白飯、1顆生食雞蛋、自選飲料一杯（可不喝完），除了2000元報名費全退，再加送復興空廚2000元禮券。活動每日限定3位名額。

▲日本名店「福吉漢堡排」8月登台。（圖／取自福吉漢堡排官網）

另外，創立於1998年的「福吉漢堡排」，目前於日本、紐約、新加坡、杜拜等地有約30間分店，台灣首店即將於8月3日插旗台北中山區。品牌主打鐵板燒風味，客人在高溫的鐵板上分切、烤製之後再享用。除了品嚐原味，店家還附上3種調味來變換風味。

