AI教父酒店愛牌快收藏　朝聖香港文華東方餐酒魅力

文／七逗旅遊網 圖／香港旅遊發展局、香港文華東方酒店

AI教父訪台時下榻文華東方酒店，因而掀起了文華東方風潮～想要跟上這波時尚腳步，不妨從香港文華東方酒店開始，來一趟香江機加酒小旅行，揪姊妹淘或另一半一起來朝聖吧！

▲香港山頂纜車有悠久歷史，連接商業區與太平山山頂。（圖／香港旅遊發展局）

香港的旅程怎能錯過搭山頂纜車登太平山。全新第六代山頂纜車車身是復古的墨綠色，車頂是白色，配備有全景玻璃窗，旅客搭乘時能欣賞到維港美麗景色，白天、晚上有著不同的韻味風情，是大家印象中的香港經典美景。

▲山頂凌霄閣碗狀的外形十分獨特，是香港最時尚設計的建築物之一。（圖／香港旅遊發展局）

太平山山頂凌霄閣，是山頂纜車的終點站，也是許多網友們說的香港之旅打卡第一站。凌霄閣薈萃全球美饌，不論是中餐、日本菜、美式到義大利菜，應有盡有，知名的「香港杜莎夫人蠟像館」也在這裡，館中雲集全球名人蠟像，想和心儀偶像同框合照的美夢在這裡可以實現！

▲維多利亞港夜景是旅客對香港的經典印象之一（圖／香港旅遊發展局）

凌霄閣碗狀的外形十分獨特，是香港最時尚設計的建築物之一，而頂層的「摩天台428」，則是太平山上的制高點，站在這裡居高臨下觀賞維多利亞港美景和半個香港，堪稱最佳視角絕對不為過。

▲香港文華東方酒店The Aubrey為亞洲50最佳酒吧之一。（圖／香港文華東方酒店）

欣賞完香港夜景，不妨就到香港文華東方酒店The Aubrey小酌，這裡曾獲得2023「亞洲50 最佳酒吧」。登上25樓的The Aubrey，體驗Omakase雞尾酒， 讓調酒師帶旅客踏上精彩的味覺探索之旅，發掘未嚐過、但一定會愛上的日本烈酒和道地風味。（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

體驗香港文華東方酒店的旅程，推薦百威旅遊推出的璀璨香港頂級酒店3天2夜自由行，品嚐英式雙人下午茶、酒吧調酒，沉浸於文華東方風潮之中，另可加價升等商務艙，讓香港之旅的飛航與住宿體驗再升級。即刻出發 https://pse.is/62wxjw