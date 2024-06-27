▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

AI教父黃仁勳6月離台前在KTV娛樂會所享用的牛肉麵，以後高雄也吃得到。御盟集團邀請國際名廚江振誠擔任顧問，除了替旗下「S･S･A･W」4家餐廳進行改造升級之外，也會在咖啡館推出這款紅燒牛肉麵。

御盟集團旗下餐飲品牌S･S･A･W分別是Chun Bar．春酒吧、Shah Pâtisserie．夏甜點、Cho Restaurant．秋法餐與Dong Café．冬咖啡，在營運屆滿兩周年前夕，邀請國際名廚江振誠與主廚陳博玄共同攜手，一同將4家餐廳進行改造升級，預計9月全新登場。

▲御盟集團邀請國際名廚江振誠擔任顧問，替旗下「S･S･A･W」4家餐廳進行改造升級。（圖／記者黃士原攝）

江振誠提到，他希望4家餐廳都能提供客人截然不同的體驗，像是春酒吧增加一簡單的、不用去思考味道如何組合的菜色，像是炸雞翅、水餃等；而秋法餐則是站在另一個角度，去發掘沒被看見的優點，再提供給主廚陳博玄進行調整（包含菜色研發）。

▲江振誠站在另一個角度，去發掘秋法餐沒被看見的優點，再提供給主廚陳博玄進行調整，上圖為夏季菜單「馬賽魚湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲酒吧的新菜色─三杯雞翅。（圖／記者黃士原攝）

至於冬咖啡，江振誠則是規劃新增一個「Noodle Bar」，提供7、8款不同風味的麵食，其中包括他在結束新加坡Restaurant ANDRE時煮的那碗紅燒牛肉麵，目前只有台北娛樂會所「ONCOR」供應，也就是黃仁勳離台前享用的那碗牛肉麵，未來高雄的朋友也吃得到，預計9月開賣。

▲江振誠紅燒牛肉麵光是配料就有牛腱、牛筋、牛肚、牛舌與牛尾5種部位。（圖／記者黃士原攝）

江振誠提到，這碗紅燒牛肉麵製作並不簡單，光是配料就有牛腱、牛筋、牛肚、牛舌與牛尾5種部位，每個食材特色與呈現的軟硬度不同，因此都要分開燉煮，而且牛尾更費工，除了要刮皮、燒毛，前後段燉煮時間也不同，也是要分開處理。

▲夏甜點邀請新加坡籍甜點主廚Mohamed Al-Matin客座指導，上圖為新品「布雷斯特泡芙」。（圖／記者黃士原攝）

夏甜點則是邀請新加坡籍甜點主廚Mohamed Al-Matin客座指導，他曾在江振誠餐廳任職，之後在江振誠的推薦下，前往哥本哈根傳奇餐廳NOMA任職。Mohamed Al-Matin這次為夏甜點量身打造，推出全新品項，分為丹麥、烘焙、蛋糕與法式小點4大類，首波主推法國焦糖奶油酥、布雷斯特泡芙、昆布塔、起司蛋糕。

▲蘭餐廳夏季新菜「Oyster 生蠔｜三杯醋｜柑橘」。（圖／記者黃士原攝）

另外，連續6年榮獲《米其林指南》推薦的Orchid蘭餐廳，去年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他把當代料理技藝與日本傳統料理文化結合，演繹屬於他的日本當代料理，即日起推出夏季新菜單，把肥美的鮪魚、生蠔與海膽入菜。

▲夏季主菜是來自紐西蘭的高地和羊「羊里肌｜櫛瓜｜馬告」。（圖／記者黃士原攝）

呼應海鮮料理前菜，蘭餐廳夏季主菜「羊里肌｜櫛瓜｜馬告」是來自紐西蘭的高地和羊Lumina Lamb，選用口感較為緊緻的羊里肌部位並保留帶皮油脂，配菜以新鮮、煙燻、醃漬的櫛瓜和櫛瓜花圍繞成花圈來呈現。如果不吃羊，可選雪藏和牛，以油脂包裹住和牛並熟成14天，使肉質軟化，一旁搭配的是柚子胡椒牛汁，及新鮮蘆筍、酥炸日本山藥，以及擁有田野魚子醬之稱的地膚子。

