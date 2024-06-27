ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到　御盟國際驛館咖啡館9月開賣

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

AI教父黃仁勳6月離台前在KTV娛樂會所享用的牛肉麵，以後高雄也吃得到。御盟集團邀請國際名廚江振誠擔任顧問，除了替旗下「S･S･A･W」4家餐廳進行改造升級之外，也會在咖啡館推出這款紅燒牛肉麵。

御盟集團旗下餐飲品牌S･S･A･W分別是Chun Bar．春酒吧、Shah Pâtisserie．夏甜點、Cho Restaurant．秋法餐與Dong Café．冬咖啡，在營運屆滿兩周年前夕，邀請國際名廚江振誠與主廚陳博玄共同攜手，一同將4家餐廳進行改造升級，預計9月全新登場。

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲御盟集團邀請國際名廚江振誠擔任顧問，替旗下「S･S･A･W」4家餐廳進行改造升級。（圖／記者黃士原攝）

江振誠提到，他希望4家餐廳都能提供客人截然不同的體驗，像是春酒吧增加一簡單的、不用去思考味道如何組合的菜色，像是炸雞翅、水餃等；而秋法餐則是站在另一個角度，去發掘沒被看見的優點，再提供給主廚陳博玄進行調整（包含菜色研發）。

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲江振誠站在另一個角度，去發掘秋法餐沒被看見的優點，再提供給主廚陳博玄進行調整，上圖為夏季菜單「馬賽魚湯」。（圖／記者黃士原攝）

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲酒吧的新菜色─三杯雞翅。（圖／記者黃士原攝）

至於冬咖啡，江振誠則是規劃新增一個「Noodle Bar」，提供7、8款不同風味的麵食，其中包括他在結束新加坡Restaurant ANDRE時煮的那碗紅燒牛肉麵，目前只有台北娛樂會所「ONCOR」供應，也就是黃仁勳離台前享用的那碗牛肉麵，未來高雄的朋友也吃得到，預計9月開賣。

▲名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到，御盟國際驛館咖啡館9月開賣。（圖／記者黃士原攝）

▲江振誠紅燒牛肉麵光是配料就有牛腱、牛筋、牛肚、牛舌與牛尾5種部位。（圖／記者黃士原攝）

江振誠提到，這碗紅燒牛肉麵製作並不簡單，光是配料就有牛腱、牛筋、牛肚、牛舌與牛尾5種部位，每個食材特色與呈現的軟硬度不同，因此都要分開燉煮，而且牛尾更費工，除了要刮皮、燒毛，前後段燉煮時間也不同，也是要分開處理。

▲夏甜點邀請新加坡籍甜點主廚Mohamed Al-Matin客座指導，上圖為新品「布雷斯特泡芙」。（圖／記者黃士原攝）

夏甜點則是邀請新加坡籍甜點主廚Mohamed Al-Matin客座指導，他曾在江振誠餐廳任職，之後在江振誠的推薦下，前往哥本哈根傳奇餐廳NOMA任職。Mohamed Al-Matin這次為夏甜點量身打造，推出全新品項，分為丹麥、烘焙、蛋糕與法式小點4大類，首波主推法國焦糖奶油酥、布雷斯特泡芙、昆布塔、起司蛋糕。

▲蘭餐廳夏季新菜「Oyster 生蠔｜三杯醋｜柑橘」。（圖／記者黃士原攝）

另外，連續6年榮獲《米其林指南》推薦的Orchid蘭餐廳，去年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他把當代料理技藝與日本傳統料理文化結合，演繹屬於他的日本當代料理，即日起推出夏季新菜單，把肥美的鮪魚、生蠔與海膽入菜。

▲夏季主菜是來自紐西蘭的高地和羊「羊里肌｜櫛瓜｜馬告」。（圖／記者黃士原攝）

呼應海鮮料理前菜，蘭餐廳夏季主菜「羊里肌｜櫛瓜｜馬告」是來自紐西蘭的高地和羊Lumina Lamb，選用口感較為緊緻的羊里肌部位並保留帶皮油脂，配菜以新鮮、煙燻、醃漬的櫛瓜和櫛瓜花圍繞成花圈來呈現。如果不吃羊，可選雪藏和牛，以油脂包裹住和牛並熟成14天，使肉質軟化，一旁搭配的是柚子胡椒牛汁，及新鮮蘆筍、酥炸日本山藥，以及擁有田野魚子醬之稱的地膚子。
 

關鍵字： 美食雲 江振誠牛肉麵 御盟國際驛館 S･S･A･W

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

推薦閱讀

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

肯德基「3大夏季新品」一次看！

肯德基「3大夏季新品」一次看！

家樂福聯名金山財神廟推普渡箱！

家樂福聯名金山財神廟推普渡箱！

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

赴陸旅遊調至「橙色燈」！旅行社怒了

赴陸旅遊調至「橙色燈」！旅行社怒了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

赴陸旅遊調至「橙色燈」！旅行社怒了

最低5折！自助調飲價格隨人氣波動

澎湖新開幕民宿！開箱房型環境價格親民

身分證拿出來！8縣市鄉親玩樂園6折

礁溪冠翔泉旅試營運！9／30前住1送1

台北超佛吃到飽499元爽嗑干貝天使紅蝦

十二廚澎湖海鮮季7/1登場

榮星花園「穗花棋盤腳」綻放！

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

熱門行程

最新新聞更多

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

肯德基「3大夏季新品」一次看！

家樂福聯名金山財神廟推普渡箱！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366