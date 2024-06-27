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台北水舞嘉年華6／30閉幕！演唱會卡司曝　能逛市集、可樂免費喝

▲「2024台北水舞嘉年華」加碼規劃「星光周末夜」，邀請多組人氣表演者於每周六、日晚間7點，在彩虹橋旁成美河濱公園帶來藝術表演。（圖／觀傳局提供）

▲「2024台北水舞嘉年華」30日晚間6點在成美右岸河濱公園（彩虹橋內湖側）舉辦閉幕演唱會。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

首屆「2024台北水舞嘉年華」將於6月30日閉幕，今（27日）觀傳局公布，將從30日晚間6點在成美右岸河濱公園（彩虹橋內湖側）舉辦演唱會，當天邀來百大DJ RAYRAY、創作歌手魏嘉瑩、音樂玩家廖柏雅、原子少年FEniX及人氣女聲曾沛慈。從下午開始，就有星光週末夜歌手演出、20攤文創市集、可口可樂免費暢飲。

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，松山側或過彩虹橋到內湖側都可清楚欣賞水舞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲6月30日活動以「星光週末夜」（松山側）揭幕，下午2點30分起由爵士鼓鼓手李科穎炒熱現場氣氛。（圖／記者彭懷玉攝）
  
觀傳局表示，6月30日活動以「星光週末夜」（松山側）揭幕，下午2點30分由重量級爵士鼓鼓手李科穎炒熱現場氣氛；下午4點20分，Corner Style街角風情將帶來一連串的金曲演出；晚間6點在內湖側登場的閉幕演唱會，則由百大DJ RAYRAY以電音舞曲開場，緊接著創作歌手魏嘉瑩有自彈自唱演出；6歲開始學小提琴，被稱為「音樂玩家」Kevin廖柏雅也帶來自創歌曲。此外，拿下hito校園人氣唱跳男團稱號的團體原子少年FEniX，以及人氣偶像曾沛慈會輪番上陣，帶來膾炙人口的歌曲。

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，松山側或過彩虹橋到內湖側都可清楚欣賞水舞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲6月30日當天下午4點到晚間9點30分在內湖側的「小椿日和文創市集」。（圖／記者彭懷玉攝）
  
觀傳局進一步說，當天下午4點到晚間9點30分在內湖側的「小椿日和文創市集」，販賣輕食甜點、手作精緻小物等，一共有20攤；另外加碼許多限定活動，像是可口可樂暢飲活動，攜帶環保杯就可免費兌換，可重複換，兌完為止；與內湖側設置的「彩虹光廊」、「炫彩光牆」拍下雙人合照，上傳至個人FB或IG限時動態，並標記「2024台北水舞嘉年華」，再至服務台出示畫面，可獲得松山霞海城隍廟的限量情侶月老吊飾，數量有限，兌完為止。

另外，還有「走入錫口，探訪古今」實境解謎活動，完成挑戰後到服務台出示通關完成畫面，就有機會領取由松山霞海城隍廟提供的平安福袋、金鏟子吊飾或松山慈祐宮的媽祖龍小神衣等限量好禮。

▲台北松山意舍酒店推出「台北彩虹假期專案」，入住贈送一份彩虹愛情蛋糕。（圖／觀傳局提供）

▲台北松山意舍酒店推出「台北彩虹假期專案」，入住贈送一份彩虹愛情蛋糕。（圖／觀傳局提供）
  
不只如此，五分埔商圈特約店家推出台北水舞嘉年華專屬優惠，於水舞活動期間向店家出示在個人FB或IG任一水舞現場打卡畫面（不限當日）即可享店家專屬優惠，還有機會抽中五分埔商圈特約店家購物金；台北松山意舍酒店也配合水舞活動推出「台北彩虹假期專案」，除了享優惠房價，入住還贈送一份彩虹愛情蛋糕。

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，台北市長蔣萬安等貴賓出席開幕式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲水舞展演將於6月30日進入尾聲，每晚7點到9點在錫口碼頭彩虹橋，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，共有未來都市等6首曲目輪播。（圖／記者彭懷玉攝）
  
觀傳局補充，為期2個月的水舞展演將於6月30日進入尾聲，每天晚間7點到9點在錫口碼頭彩虹橋，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，共有未來都市、彩虹派對、花漾春熙、在地文化、龍飛雲翔、熊讚台北等6首曲目輪播，還沒去看的民眾不妨把握最後機會。

關鍵字： 台北市旅遊 2024台北水舞嘉年華 水舞 台北水舞嘉年華閉幕演唱會

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