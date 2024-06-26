台中第6家！壽司郎7／2插旗火車站商圈　首周消費滿300元現折40元

▲壽司郎7月2日將插旗台中火車站商圈，進駐大魯閣新時代購物中心。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

在台中市已有5家分店的壽司郎，7月2日將插旗火車站商圈，進駐大魯閣新時代購物中心，以後附近的居民想吃就不用跑北屯區了。另外，在食慾不振的夏天，壽司郎推出多款鰻魚料理，要幫民眾開胃補元氣，自即日起登場到7月14日。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台41家分店，已有5家分店的台中地區，將再新增1家，餐廳地點位於火車站商圈的大魯閣新時代購物中心，官方臉書日前公告7月2日開幕，同時祭出限時優惠，單筆消費滿300元，結帳時出示FB按讚畫面，除了贈台中新時代店限定資料夾1個（送完為止），7月8日前還可現折40元，折完價後結帳金額滿300元，再送40元折價券1張（7月9日後才可使用）。

▲炙燒乳酪酪梨鰻魚。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎蛋黃醬鰻牛。（圖／壽司郎提供）

另外，日本在夏天都有吃鰻魚補充活力的習俗，壽司郎即日起也推出「元氣滿滿超精選」新菜單，吃得到壽司郎蛋黃醬鰻牛、炙燒乳酪酪梨鰻魚、酥炸鰻魚椒麻拌麵等新品，其他還有辣味噌長鰭鮪、軟殼蟹蜘蛛卷、醃漬阿根廷魷魚鰭、大海螺原味醬烤雙拼、軟殼蟹蜘蛛卷等，活動只到7月14日（限期19天）。

▲酥炸鰻魚椒麻拌麵。（圖／壽司郎提供）

▲原神的人氣角色Q版鑰匙圈。（圖／壽司郎提供）

​此外，壽司郎×原神第二波聯名活動7月1日開跑，只要活動期間內於壽司郎全台門市消費滿500元，即可以180元加價換購1個聯名款鑰匙圈，總計6款，包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子。

▲藏壽司x角落小夥伴「立體公仔吊飾」。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司自6月7日起推出一系列「角落小夥伴」限定扭蛋，本次採用滿滿夏季氣息的「海洋系列」，總計有14款。6款「立體公仔吊飾」包括變裝海獺的「炸豬排」、裝扮成企鵝的「貓」、變身海豚的「企鵝？」、化身海豹的「白熊」，還有成為鯨鯊的「蜥蜴」，外加稀有特賞美人魚「白熊」。

藏壽司也加碼推出兩波滿額贈活動，第二波「角落小夥伴限量透明玻璃圓盤」7月1日起開換，凡在全台店鋪單筆消費滿1200元，並完成指定社群任務就可以馬上帶回家。